Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:20

Продажа квартиры в Омске обернулась кошмаром — новые владельцы не поверили своим глазам, войдя внутрь

Пенсионерка из Омска разгромила проданную квартиру после проигрыша суда — SHOT

История с продажей обычной омской квартиры обернулась конфликтом, который закончился разрушенным жильём и судебным противостоянием. Пенсионерка, не сумевшая оспорить сделку купли-продажи, решила отомстить новым владельцам, оставив их без возможности нормально заселиться. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Продажа квартиры и попытка оспорить сделку

По данным SHOT, пожилая жительница Омска, бывший педагог, в прошлом году продала свою трёхкомнатную квартиру за 6 миллионов рублей. Покупателями стала молодая семья, оформившая ипотеку и использовавшая материнский капитал. Перед сделкой продавец предоставила справку от психиатра, подтверждающую её дееспособность и добровольное решение о продаже недвижимости.

После получения денег пенсионерка заявила, что планирует переехать к племяннице. Однако вскоре она начала затягивать освобождение квартиры, ссылаясь на необходимость собрать личные вещи и решить бытовые вопросы.

Суд и решение о выселении

Как утверждает SHOT, параллельно с этим женщина обратилась в суд, пытаясь вернуть жильё. В иске она заявила, что стала жертвой мошенников и была введена в заблуждение при продаже квартиры. Однако суд, изучив обстоятельства сделки и представленные документы, встал на сторону покупателей и обязал бывшую владелицу освободить жилплощадь.

Разгром перед передачей жилья

В день переезда, по информации канала, конфликт перешёл в открытую фазу. Пенсионерка нанесла квартире серьёзный ущерб: была вырвана проводка, повреждена вентиляция, содраны обои, разбита плитка и частично разрушены стены и полы. Фактически жильё оказалось непригодным для немедленного проживания.

Когда новые владельцы — молодая мать с детьми — прибыли для заселения, бывшая хозяйка устроила публичный скандал. Она собрала соседей, вызвала полицию и заявила, что намерена и дальше препятствовать жизни новых собственников. В результате семья встретила предновогодние дни в разрушенной квартире.

