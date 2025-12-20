Почти год судов — и ноль результата: как пенсионерке не удалось вернуть жильё

Почти год судебных разбирательств не помог московской пенсионерке вернуть квартиру стоимостью около 10 млн рублей, проданную по схеме, которую в СМИ называют "схемой Долиной". Решение об отказе в удовлетворении иска суд вынес вскоре после позиции Верховного суда РФ по аналогичному делу. Об этом сообщает издание "Новости Воронежа".

Сделка и попытка оспаривания

Квартира была продана в феврале прошлого года. Как указывал покупатель, расчёты проходили через банковскую ячейку, а уже в марте бывшая владелица освободила жильё. После этого новый собственник сделал ремонт и выставил однокомнатную квартиру на продажу.

Однако спустя несколько дней после публикации объявления покупатель получил судебное извещение. Пенсионерка потребовала признать договор купли-продажи недействительным, заявив, что стала жертвой мошенников и действовала под их влиянием, не осознавая последствий своих решений.

Аргументы сторон и экспертизы

В ходе процесса женщина настаивала, что не понимала значения своих действий в момент заключения сделки. В подтверждение она представила справку от психолога, выданную за год до продажи квартиры. В документе говорилось о наличии у неё тревожно-депрессивных симптомов.

В суде выяснилось, что специалист, проводивший обследование, работал с истицей в одном психологическом центре. Эксперты, привлечённые к делу, пришли к выводу, что в день подписания договора пенсионерка якобы не могла полностью осознавать происходящее.

Покупатель, в свою очередь, потребовал проведения повторной экспертизы в другом городе, чтобы исключить возможное влияние профессиональных связей. Однако дополнительное обследование женщина снова прошла у специалистов, с которыми ранее взаимодействовала.

Решение суда и позиция Верховного суда

Несмотря на представленные заключения, суд отказал пенсионерке в удовлетворении иска и признал сделку действительной. Решение было вынесено всего через несколько дней после того, как Верховный суд РФ сформировал правовую позицию по схожему делу о возврате квартиры, проданной при аналогичных обстоятельствах.

Фактически суд учёл подход высшей инстанции, согласно которому само по себе заявление о психологическом давлении или введении в заблуждение не является безусловным основанием для признания сделки недействительной без убедительных и независимых доказательств.

Возможное продолжение спора

Даже после победы в суде покупатель не исключает, что разбирательство может быть продолжено. По его словам, остаётся вероятность подачи апелляционной жалобы, что может вновь затянуть процесс.

История стала очередным примером того, как попытки оспорить сделки с недвижимостью по "мошенническим схемам" всё чаще сталкиваются с жёсткой судебной практикой и ориентиром на решения Верховного суда.