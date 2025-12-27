Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:18

Суды не переписывают прошлое: почему вернуть жильё задним числом почти невозможно

Дело Долиной не создаёт универсального механизма пересмотра — адвокат Людмила Айвар

Громкие судебные прецеденты не означают автоматического пересмотра всех схожих дел, даже если речь идёт о резонансных историях с утратой жилья. Возможность вернуть недвижимость через суд зависит не от аналогий, а от строгих процессуальных рамок и конкретных обстоятельств. Об этом, но не первым предложением, рассказала доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар в комментарии изданию MosTimes.

Почему дело Долиной не станет универсальным решением

Ранее Верховный суд по делу Ларисы Долиной отменил решения нижестоящих инстанций о возврате жилья певице и оставил право собственности на квартиру за Полиной Лурье. Это решение вызвало ожидания, что пострадавшие в похожих ситуациях смогут массово добиваться пересмотра своих дел.

Однако, по словам Людмилы Айвар, судебная практика в таких спорах принципиально индивидуальна. Даже при внешнем сходстве обстоятельств суды каждый раз оценивают конкретные факты, а не ориентируются на один прецедент. Универсального механизма "возврата по аналогии" не существует.

Роль процессуальных сроков

Ключевым фактором в подобных делах становятся сроки обжалования. Речь идёт об апелляции, кассации и надзорных жалобах. Если эти процессуальные возможности не исчерпаны, у заявителя сохраняется шанс обратиться в вышестоящие инстанции.

"У нас индивидуальный подход к рассмотрению каждого конкретного дела. И по каждому конкретному делу суд самостоятельно выясняет обстоятельства. Если не прошли сроки на обжалование судебных актов, то, безусловно, люди могут идти в вышестоящие инстанции и просить пересмотреть", — пояснила заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

При этом само по себе наличие громкого решения Верховного суда не продлевает и не восстанавливает пропущенные сроки автоматически.

Когда пересмотр всё же возможен

Эксперт подчёркивает, что если процессуальные сроки пропущены, шансы на пересмотр крайне малы. Ссылка на дело Долиной не является основанием для возобновления разбирательства. Реальная возможность появляется лишь в исключительных случаях.

"Если сроки пропущены, поезд ушел, как говорится. Если только прокуратура не внесет представление, но опять же, у прокуратуры тоже есть сроки давности, либо если Верховный суд инициативно не истребует дело и не передаст его на рассмотрение в коллегию по гражданским делам Верховного суда", — добавила Айвар.

Подобные ситуации, по её словам, носят единичный характер и не могут рассматриваться как рабочий инструмент для большинства пострадавших.

Почему даже очевидные дела проигрываются

Юрист подчёркивает, что ощущение явной несправедливости не гарантирует положительного исхода спустя годы. Закон жёстко ограничивает временные рамки для защиты прав, а каждый спор имеет нюансы, которые могут кардинально отличать его от других.

"Так бывает, да. Бывает, что проигрываются и самые выигрышные дела", — отметила Людмила Айвар.

По её словам, именно поэтому пострадавшим важно своевременно обращаться за юридической помощью и не рассчитывать на последующие прецеденты как на универсальный способ восстановления прав.

