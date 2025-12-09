Подъезд блестит, а суды кипят: как красивый фасад скрывает коммунальные бури

Личный опыт соседей порой оказывается надёжнее официальных отчётов. Но прежде чем доверить управление домом новой компании, важно проверить факты — об этом сообщает издание MosTimes. Эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев рассказал, как распознать добросовестную управляющую организацию и избежать ошибок при выборе.

Проверка начинается с открытых источников

Первое, на что стоит обратить внимание, — наличие информации о компании в государственной информационной системе ЖКХ. По словам специалиста, этот шаг позволяет увидеть полную картину: количество домов, находящихся под управлением, дату регистрации организации, а также сведения о руководстве. "Надо посмотреть на ГИС ЖКХ сначала информацию об этой компании в интернете, изучить сайт, посмотреть количество управляемых домов, изучить базу судебных арбитражных дел на предмет наличия споров у данной компании с ресурсоснабжающими организациями", — пояснил Сергеев.

Он подчеркнул, что данные из открытых реестров помогают выявить системные проблемы — например, частые судебные иски со стороны поставщиков коммунальных услуг. Такие споры часто сигнализируют о финансовых трудностях или неэффективной работе управляющего звена.

Открытые данные и прозрачность работы

После изучения официальных источников важно проанализировать саму структуру компании. Эксперт советует обращать внимание на штатное расписание, число сотрудников и их специализацию. "Ознакомиться со штатным расписанием управляющих компаний, с количеством сотрудников. Нормальная управляющая компания обычно это всю информацию предоставляет", — отметил Сергеев.

Прозрачность и доступность информации о персонале — признак стабильности. Компании, которые не скрывают данные о себе, как правило, ответственнее относятся к своим обязанностям перед жильцами. А закрытость, напротив, может указывать на управленческие или юридические риски.

Отзывы жильцов как критерий надежности

Одним из наиболее точных индикаторов качества работы управляющей компании остаются мнения жильцов. Сергеев советует не ограничиваться одним отзывом и лично пообщаться с несколькими собственниками квартир в домах, где уже работает выбранная УК. "Поговорить с людьми, которые живут в доме, который эта управляющая компания обслуживает, это самый верный способ, естественно. Поговорите с жильцами, желательно не с одним", — добавил эксперт.

По его словам, визуальный осмотр подъездов и дворов не всегда отражает реальное состояние дел. Гораздо больше информации можно получить из общения с жителями: именно они могут рассказать, как оперативно решаются коммунальные проблемы, выполняются ли обещания и какова реальная скорость реагирования на заявки.

Выбор управляющей компании — это не формальность, а процесс, требующий внимательности и анализа. Проверка в ГИС ЖКХ, изучение судебных споров, открытость данных и живые отзывы жильцов составляют основу объективной оценки. Только сочетание этих факторов позволяет принять обоснованное решение и доверить дом действительно надёжной организации.