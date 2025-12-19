Пенсионеры снова возвращают свои квартиры: как суды отменяют сделки с недвижимостью

Российские суды продолжают принимать решения, которые фактически лишают покупателей жилья права собственности, несмотря на недавнее постановление Верховного суда по делу Ларисы Долиной. По данным telegram-канала Mash, в последние три дня было два случая, когда покупатели недвижимости фактически теряли свои права на жилье в пользу прежних собственников, которые признаны "не отдававшими отчета своим действиям" на момент заключения сделки.

Пример из Омска: отмена сделки

Одним из таких случаев стало решение апелляции в Омске 17 декабря 2025 года. В 2024 году покупатель по имени Александр приобрел квартиру за 4,5 миллиона рублей у 71-летней пенсионерки, бывшего преподавателя. Перед сделкой покупатель запросил медицинскую комиссию, и врачи подтвердили дееспособность продавца. Сделка была проведена через безопасные расчеты, и продавец деньги получил.

Однако, спустя некоторое время покупатель обратился в суд с требованием выселить бывшую владелицу квартиры. В ответ пенсионерка подала встречный иск с просьбой признать договор купли-продажи недействительным. Суд встал на ее сторону и признал сделку ничтожной, фактически лишив Александра приобретенного жилья.

Проблемы с дееспособностью и правом собственности

Этот случай еще раз подтверждает тенденцию, согласно которой российские суды продолжают рассматривать такие дела, где предполагаемые "жертвы" мошеннических схем могут вернуть свои права на недвижимость, несмотря на подтвержденные факты дееспособности продавцов. В данном случае, несмотря на медицинское заключение о дееспособности продавца и корректность сделки, суд признал ее недействительной, став на сторону пенсионерки.

Влияние решения Верховного суда

Напомним, что недавно Верховный суд вынес решение по делу Ларисы Долиной, в котором также рассматривался вопрос о признании сделки недействительной, несмотря на наличие всех необходимых документов. Этот случай стал знаковым, но на практике суды продолжают возвращать жилье в пользу прежних владельцев, если они утверждают, что не отдавали отчета своим действиям на момент заключения договора.