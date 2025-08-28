Дом за $15 млн превратился в поле боя: почему Кэти Перри никак не выйдет из зала суда

Кто бы мог подумать, что покупка дома обернётся настоящей юридической драмой? Но именно так произошло с Кэти Перри, которая оказалась в центре громкого судебного процесса. История, начавшаяся ещё в 2020 году, тянется до сих пор и всё больше напоминает сюжет голливудского фильма.

Сделка, которая превратилась в конфликт

В августе 2020 года Кэти Перри вместе с тогдашним женихом Орландо Блумом приобрела поместье в элитном районе Монтесито, штат Калифорния. Стоимость недвижимости — внушительные 15 миллионов долларов. Дом когда-то принадлежал Карлу Уэсткотту, предпринимателю и филантропу.

Однако радость от сделки длилась недолго. Уже через несколько дней после подписания договора бывший владелец заявил, что хотел бы его расторгнуть. Он подал иск против бизнес-менеджера певицы Берни Гудви, утверждая, что решение о продаже было принято под давлением и в состоянии, которое не позволяло ему полностью осознавать последствия.

Аргументы Уэсткотта

Карл Уэсткотт, которому ещё в 2015 году врачи диагностировали болезнь Гентингтона — редкое наследственное заболевание, поражающее нервную систему, настаивает: во время сделки он находился в уязвимом положении. Его аргумент сводился к тому, что недуг повлиял на способность принимать решения, и именно поэтому договор купли-продажи должен быть признан недействительным.

Спустя пять лет после заключения сделки, Уэсткотт официально обратился в суд, требуя признать её незаконной.

Позиция Перри

Певица не осталась в стороне и подала встречный иск. Она настаивает на том, что её семья понесла убытки из-за затянувшегося разбирательства и требует компенсацию в размере 6 миллионов долларов.

"Хочу справедливости", — заявила Кэти Перри во время онлайн-выступления 26 августа 2025 года в суде округа Санта-Барбара.

По её словам, процесс стал для неё и семьи испытанием, и она намерена довести его до конца.

Первые победы и продолжение борьбы

Несмотря на затянувшееся противостояние, певица сумела добиться важного промежуточного результата. В мае 2024 года суд официально признал её право собственности на поместье в Санта-Барбаре.