Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:03

Квартира Ларисы Долиной осталась за покупательницей — причина поражает

Основания для сохранения квартиры за Долиной отсутствовали — адвокат Шалаев

Лариса Долина оказалась в центре громкого судебного спора о праве собственности на квартиру, который завершился решением Верховного суда. Об этом сообщает издание "Газета.Ru". Суд оставил право собственности за покупательницей Полиной Лурье, что, по мнению экспертов, ставит точку в конфликте, который вызвал широкое общественное обсуждение. Адвокат Владимир Шалаев подчеркнул, что сохранение квартиры за певицей было юридически необоснованным.

Оценка решения Верховного суда

"Я искренне считаю, что исходя из информационной повестки отсутствовали основания для сохранения квартиры за Долиной. Верховный Суд поставил точку в этом несправедливом деле, что станет посылом всем судам при рассмотрении аналогичных дел", — отметил адвокат, партнер ООО "Правовая группа" Владимир Шалаев.

По его мнению, решение суда отражает справедливый подход к вопросам ответственности в сделках с недвижимостью. Шалаев подчеркнул, что перекладывание ответственности за ошибки третьих лиц на покупателя противоречит праву, поскольку в такой схеме покупатель становится жертвой продавца, а не самих мошенников, при этом не имея возможности требовать компенсацию от последних.

Влияние на рынок недвижимости

Юрист добавил, что дискуссии о необходимости юридической экспертизы сделок — лишь попытка сместить ответственность на граждан. Наличие экспертизы не изменит ситуацию, поскольку она не выявляет мошенничество за пределами конкретной сделки. По мнению Шалаева, такое решение суда укрепляет позиции добросовестных покупателей и повышает доверие к вторичному рынку жилья, демонстрируя, что судебная система способна защищать права участников сделок даже в сложных случаях.

Контекст и общественный резонанс

Ситуация с квартирой Долиной привлекла внимание не только юристов, но и широкой аудитории, поскольку сочетала элементы культурной известности и практические аспекты сделок с недвижимостью. Эксперты считают, что решение Верховного суда создаёт прецедент, который будет учитывать весь рынок недвижимости при решении спорных случаев, и показывает важность правовой защиты покупателей.

