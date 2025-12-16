Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
суд
суд
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Россия
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:17

Госдума не скрывала эмоций: что произошло после вердикта по квартире Долиной

В Госдуме поддержали решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной — депутат Нилов

Реакция Госдумы на решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной оказалась одной из самых обсуждаемых в политических кругах последних дней. Верховный суд оставил право собственности на московскую квартиру за Полиной Лурье, что вызвало бурную дискуссию среди юристов, риелторов и законодателей, отмечает "Лента.ру". Депутат Ярослав Нилов выразил поддержку решению суда и подчеркнул важность реакции общества на подобные случаи.

Аплодисменты в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что решение суда было встречено аплодисментами на заседании круглого стола, в котором участвовали представители разных фракций, юристы, адвокаты, риелторы и руководство Росреестра.

"Только что завершил заседание круглого стола в Госдуме, где присутствовали представители разных фракций, потерпевшие, адвокаты, юристы, риелторы, представители руководства Росреестра. Мы аплодисментами встретили это решение", — сообщил Нилов.

Нилов отметил, что решение Верховного суда было ожидаемым из-за оперативности рассмотрения дела, но его значение выходит за рамки конкретного судебного спора. Он подчеркнул, что широкая общественная реакция показала, насколько важно для граждан соблюдать принципы социальной справедливости.

Социальная справедливость и правовая система

По мнению Нилова, ситуация с делом Долиной нанесла определённый ущерб имиджу правовой системы и властей.

"Это все продемонстрировало серьезнейший запрос на социальную справедливость. Из этого всего мы должны сделать определенные выводы — что требуется сегодня ответ на запрос граждан для защиты добросовестных приобретателей", — объяснил он.

Депутат предложил рассматривать возможность законодательных поправок, чтобы возвращение права собственности происходило только при полной компенсации покупателю.

Нилов также указал на противоречивую динамику на рынке недвижимости: прогресс в дистанционных сделках постепенно нивелируется судебными спорами. По его словам, подобные ситуации негативно сказываются как на стране в целом, так и на личной репутации фигурантов дел, включая Ларису Долину.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запад Ростова под защитой: проект ливневой канализации получил финансирование авансом сегодня в 13:20

Федеральный центр ускорил финансирование одного из самых проблемных инфраструктурных проектов Ростовской области.

Читать полностью » Бюджетные искусственные елки в Крыму стоят от 1 950 до 8 250 рублей сегодня в 13:00
Искусственные елки в Крыму: как не переплатить за праздник — топ-цены на новогодние деревья

В Крыму в преддверии Нового года предлагают искусственные елки на любой бюджет: от компактных моделей до премиум вариантов с подсветкой и уникальным дизайном.

Читать полностью » Юнашев LIVE: Песков сообщил, что РФ не хочет давать Украине передышку сегодня в 12:55
Перемирие без мира не сработает: Москва отвергла инициативу Киева

В Кремле отвергли идею рождественского перемирия из Киева, заявив, что Россию интересует только долгосрочное урегулирование, а не краткая пауза в боевых действиях.

Читать полностью » В Крыму мошенники обманули 49 человек на 20 миллионов рублей за неделю — МВД сегодня в 12:51
Мошенники снова активизировались в Крыму: как 49 человек потеряли миллионы за пару дней

В Крыму в декабре 2025 года наблюдается рост дистанционных мошенничеств. Как защитить себя от обмана и не потерять деньги?

Читать полностью » В Краснодарском крае открыт рекордный спрос на специалистов в сфере маркетинга — hh.ru сегодня в 12:44
Кубань на пике спроса: как регион стал лидером по вакансии для маркетологов и PR-специалистов

В Краснодарском крае спрос на специалистов в сфере маркетинга достиг рекорда в 2025 году. Какие новые навыки стали важными для работодателей?

Читать полностью » Кофе в Краснодарском крае подорожал на 31% за год — ЕМИСС сегодня в 12:35
Молочный кофе обойдется как лакшери напиток: почему кубанцы платят в 1,5 раза больше

В Краснодарском крае и Ростовской области в 2025 году цена на кофе выросла на 30%. Какие причины стоят за этим повышением и как меняются цены в других регионах ЮФО?

Читать полностью » В России открыто более 35 тыс. вакансий для агентов по недвижимости — hh.ru сегодня в 12:29
Московский рынок риелторов перенасыщен, а Краснодарский ждёт сотрудников: что происходит с профессией

В 2025 году число вакансий для агентов по недвижимости в России увеличилось. Где спрос на риелторов особенно высок, и сколько можно зарабатывать в разных регионах?

Читать полностью » Продуктовая корзина в Краснодарском крае стоит 7 621 руб. — Руспродсоюз сегодня в 12:20
Цены взлетают — но не везде: где в России можно купить минимальную продуктовую корзину за копейки

В разных регионах России наблюдается значительное различие в стоимости минимальной продуктовой корзины. Почему цены на продукты так сильно варьируются?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Боль в голени чаще возникает у бегунов при перегрузке мышц — врачи
Наука
Кислород составляет до 45 процентов химического состава Луны — IFL Science
Туризм
Жители Тулы получат прямые рейсы в Иорданию с декабря — Интерфакс
Питомцы
Хамелеоны меняют цвет для терморегуляции и общения — ученые
Недвижимость
Основания для сохранения квартиры за Долиной отсутствовали — адвокат Шалаев
Питомцы
Кошки и собаки регулярно едят траву без связи с болезнями — IFLScience
Общество
Участие в корпоративе остаётся добровольным решением — эксперт Коломацкая
Еда
Песто советуют вмешивать в омлет вместо специй — Food Republic
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet