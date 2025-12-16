Госдума не скрывала эмоций: что произошло после вердикта по квартире Долиной

Реакция Госдумы на решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной оказалась одной из самых обсуждаемых в политических кругах последних дней. Верховный суд оставил право собственности на московскую квартиру за Полиной Лурье, что вызвало бурную дискуссию среди юристов, риелторов и законодателей, отмечает "Лента.ру". Депутат Ярослав Нилов выразил поддержку решению суда и подчеркнул важность реакции общества на подобные случаи.

Аплодисменты в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что решение суда было встречено аплодисментами на заседании круглого стола, в котором участвовали представители разных фракций, юристы, адвокаты, риелторы и руководство Росреестра.

"Только что завершил заседание круглого стола в Госдуме, где присутствовали представители разных фракций, потерпевшие, адвокаты, юристы, риелторы, представители руководства Росреестра. Мы аплодисментами встретили это решение", — сообщил Нилов.

Нилов отметил, что решение Верховного суда было ожидаемым из-за оперативности рассмотрения дела, но его значение выходит за рамки конкретного судебного спора. Он подчеркнул, что широкая общественная реакция показала, насколько важно для граждан соблюдать принципы социальной справедливости.

Социальная справедливость и правовая система

По мнению Нилова, ситуация с делом Долиной нанесла определённый ущерб имиджу правовой системы и властей.

"Это все продемонстрировало серьезнейший запрос на социальную справедливость. Из этого всего мы должны сделать определенные выводы — что требуется сегодня ответ на запрос граждан для защиты добросовестных приобретателей", — объяснил он.

Депутат предложил рассматривать возможность законодательных поправок, чтобы возвращение права собственности происходило только при полной компенсации покупателю.

Нилов также указал на противоречивую динамику на рынке недвижимости: прогресс в дистанционных сделках постепенно нивелируется судебными спорами. По его словам, подобные ситуации негативно сказываются как на стране в целом, так и на личной репутации фигурантов дел, включая Ларису Долину.