Рама рухнула на машину — и вот кто в итоге платит за ущерб

Истории о том, как зимой с крыш зданий срываются снежные глыбы, давно перестали удивлять. Но куда опаснее и, к сожалению, не редкость — падение на автомобили оконных рам, стеклопакетов и даже элементов фасадов домов. Судебная практика по таким делам уже достаточно обширна, и примеры показывают: многое зависит от того, кому принадлежало упавшее имущество.

Судебная практика: от отказов до компенсаций

В Красногорске на припаркованный Renault Kaptur рухнуло стекло с лестничной площадки многоэтажного дома. Автовладелица потребовала через суд 200 тысяч рублей, но в первой инстанции и апелляции ей отказали. Аргумент был прост: доказывать вину управляющей компании (УК) должен истец.

Однако Верховный суд занял иную позицию. Он напомнил, что по закону управляющая организация обязана содержать общее имущество в надлежащем состоянии и возмещать ущерб, если падение произошло именно из-за её халатности. Решение нижестоящих судов отменили, а при повторном рассмотрении женщина всё же добилась компенсации — 255 тысяч рублей.

Когда платит УК, а когда собственник

Схожие дела разбросаны по всей стране, и решения судов сильно отличаются в зависимости от обстоятельств.

Алтайский край . Металлическая рама лоджии упала от ветхости. Сначала суд признал её частью фасада и обязал УК выплатить 424 тысячи рублей. Но апелляция решила иначе: остекление лоджии — личная собственность жильца. В итоге платить пришлось владельцу квартиры.

. Металлическая рама лоджии упала от ветхости. Сначала суд признал её частью фасада и обязал УК выплатить 424 тысячи рублей. Но апелляция решила иначе: остекление лоджии — личная собственность жильца. В итоге платить пришлось владельцу квартиры. Подольск. Здесь оконная рама выпала из нового дома во время сильного ветра. Установку окон выполнял застройщик. Суд признал именно его ответственным за дефект монтажа и взыскал около 200 тысяч рублей.

Здесь оконная рама выпала из нового дома во время сильного ветра. Установку окон выполнял застройщик. Суд признал именно его ответственным за дефект монтажа и взыскал около 200 тысяч рублей. Шуя, Ивановская область. С балкона муниципальной квартиры выпала рама и повредила машину. Ответчиком сначала была администрация, но суд обязал возмещать ущерб нанимателей жилья: именно они подписали договор и отвечали за сохранность квартиры.

Мнение юристов

Юристы сходятся во мнении: главное — определить статус упавшей конструкции.

Если пострадала часть фасада или общее имущество дома, ответственность чаще ложится на УК.

"В случае с Красногорском Верховный суд ясно показал: именно управляющая компания обязана доказать отсутствие своей вины. Если она этого не делает — платит за ущерб", — подчеркнул юрист Сергей Смирнов.

По словам эксперта Евгения Безбородова, суды требуют от УК конкретные документы: акты осмотров, журналы заявок, технические заключения. Если профилактика не велась регулярно, то компания отвечает по закону.

Если же речь идёт о конструкции, установленной самим жильцом, то взыскивать ущерб будут уже с него.

Что делать пострадавшему автовладельцу

Юристы советуют действовать поэтапно:

Фиксация происшествия . Сделать фото и видео, собрать показания свидетелей, вызвать полицию или ГИБДД.

. Сделать фото и видео, собрать показания свидетелей, вызвать полицию или ГИБДД. Экспертиза. Обратиться в аккредитованную организацию для оценки ущерба.

Обратиться в аккредитованную организацию для оценки ущерба. Претензия. Направить письменное требование сначала в УК или собственнику квартиры.

Направить письменное требование сначала в УК или собственнику квартиры. Суд. Если добровольно ущерб не возмещают, собирать документы и обращаться в суд.

Важно помнить: иск может включать не только стоимость ремонта, но и моральный вред, утрату товарной стоимости автомобиля, судебные издержки и расходы на экспертизу.