Почему зубная щётка очищает только 60% поверхности зубов

Правильная гигиена полости рта — это гораздо больше, чем просто использование зубной щётки. О том, какие ошибки совершают люди и как правильно чистить зубы для сохранения здоровья, рассказала стоматолог Наталья Еварницкая в беседе с "Газетой.ру".

Почему щётки недостаточно

По словам специалиста, одна только щётка очищает лишь около 60% поверхности зубов.

"40% поверхности зубов не обрабатывается, если человек пользуется только одной щеткой", — пояснила Еварницкая.

Чтобы добиться максимального эффекта, необходимо дополнительно использовать зубную нить, ирригатор, монопучковую щётку и специальные ершики для межзубных промежутков.

Миф о кровоточивости десен

Многие ошибочно считают, что при кровоточивости десен стоит отказаться от чистки. На самом деле регулярная гигиена помогает снизить воспаление и убрать налёт с бактериями.

Врач рекомендует в таких случаях:

• отказаться от жёсткой щетины;

• выбрать щётку с мягкими ворсинками;

• использовать противовоспалительную пасту.

Итог

Чистка зубов — это комплексная процедура, включающая не только щётку, но и дополнительные средства ухода. Такой подход позволяет сохранить здоровье дёсен, предотвратить воспаления и обеспечить максимально качественное очищение полости рта.