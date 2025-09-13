Почему зубная щётка очищает только 60% поверхности зубов
Правильная гигиена полости рта — это гораздо больше, чем просто использование зубной щётки. О том, какие ошибки совершают люди и как правильно чистить зубы для сохранения здоровья, рассказала стоматолог Наталья Еварницкая в беседе с "Газетой.ру".
Почему щётки недостаточно
По словам специалиста, одна только щётка очищает лишь около 60% поверхности зубов.
"40% поверхности зубов не обрабатывается, если человек пользуется только одной щеткой", — пояснила Еварницкая.
Чтобы добиться максимального эффекта, необходимо дополнительно использовать зубную нить, ирригатор, монопучковую щётку и специальные ершики для межзубных промежутков.
Миф о кровоточивости десен
Многие ошибочно считают, что при кровоточивости десен стоит отказаться от чистки. На самом деле регулярная гигиена помогает снизить воспаление и убрать налёт с бактериями.
Врач рекомендует в таких случаях:
• отказаться от жёсткой щетины;
• выбрать щётку с мягкими ворсинками;
• использовать противовоспалительную пасту.
Итог
Чистка зубов — это комплексная процедура, включающая не только щётку, но и дополнительные средства ухода. Такой подход позволяет сохранить здоровье дёсен, предотвратить воспаления и обеспечить максимально качественное очищение полости рта.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru