Чихать правильно — значит жить безопасно: простые правила, которые спасают здоровье
Осень приносит не только красивую листву и аромат дождя, но и сезон простуд. В это время года многие начинают чаще чихать: кто-то из-за переохлаждения, кто-то — из-за аллергии или пыли. Казалось бы, чихание — обычное дело, но врачи напоминают: этот естественный рефлекс требует внимания. Оказывается, неправильное чихание может привести к серьёзным последствиям — от боли в ушах до повреждения сосудов.
"Чихать нужно правильно", — рассказал врач-терапевт Нарек Ваганян.
По его словам, осенью к чиханию часто приводит не только вирус, но и резкая смена температуры, особенно когда человек выходит из тёплого помещения на улицу. В этот момент слизистая носа реагирует мгновенно — воздух раздражает рецепторы, и организм запускает защитный механизм.
Почему мы чихаем
Чихание — это рефлекс, который помогает очищать дыхательные пути от пыли, микробов, аллергенов или избыточной слизи. Когда раздражитель попадает в нос, нервные окончания подают сигнал в мозг, и тот активирует мышцы грудной клетки, диафрагму и гортань. Воздух выбрасывается с огромной скоростью — более 150 км/ч.
Но этот мощный поток способен не только освободить нос, но и травмировать уши или сосуды, если неправильно его "удерживать". Именно поэтому терапевты советуют не сдерживать чихание.
Правила гигиеничного чихания
"Во-первых, стоит использовать одноразовые салфетки — они гигиеничнее тканевых платков. Во-вторых, если салфетки под рукой не оказалось, можно чихнуть в сгиб локтя, так получится избежать загрязнения рук и передачи инфекции другим людям", — отметил Ваганян.
Простое соблюдение этих рекомендаций снижает риск заражения окружающих и помогает сохранить чистоту рук, которыми мы часто касаемся лица и предметов.
Сравнение способов защиты при чихании
|Способ
|Гигиеничность
|Удобство
|Риск передачи инфекции
|Одноразовая салфетка
|Максимальная
|Высокое
|Минимальный
|Чихание в локоть
|Высокая
|Средняя
|Низкий
|Тканевый платок
|Низкая
|Средняя
|Высокий
|Чихание в ладонь
|Очень низкая
|Условная
|Максимальный
Что будет, если задерживать чихание
Многие делают это автоматически — особенно в транспорте или офисе. Но врачи предупреждают: сдерживать рефлекс опасно. Когда человек закрывает рот и нос, давление в дыхательных путях резко возрастает. Воздуху некуда выйти — и он прорывается в соседние структуры: уши, глаза, пазухи.
Это может привести к повреждению барабанных перепонок, микрокровоизлияниям в глазах или даже воспалению пазух.
"Не задерживать чихание — это верный путь к предотвращению повреждения барабанных перепонок и даже разрыву глазных сосудов или пазух", — пояснил Ваганян.
В исключительных случаях, отмечают медики, резкий скачок давления способен вызвать аневризму головного мозга, если сосуды изначально ослаблены.
Советы шаг за шагом
-
Держите при себе салфетки. Положите упаковку в сумку, автомобиль и карман куртки — они пригодятся не только при чихании, но и для вытирания носа.
-
Чихайте в локоть, если нет салфетки. Это не только вежливо, но и безопасно для окружающих.
-
Не чихайте в ладонь. Так вы распространяете вирусы на всё, к чему прикасаетесь.
-
Мойте руки чаще. После чихания, кашля и поездок в транспорте обязательно используйте мыло или антисептик.
-
Увлажняйте воздух. Сухость раздражает слизистую носа и вызывает ложные позывы к чиханию. Используйте увлажнитель, особенно в отопительный сезон.
-
Следите за питанием. Витамины C и D, морская соль для промываний и достаточное питьё укрепляют иммунитет и снижают риск воспалений.
-
Проветривайте помещение. Застоявшийся воздух с пылью и микробами усиливает раздражение носа.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Задерживать чихание.
Последствие: Повреждение слуховых каналов или сосудов.
Альтернатива: Позвольте воздуху выйти естественно, прикрыв нос салфеткой.
-
Ошибка: Пользоваться одним платком целый день.
Последствие: Распространение бактерий, раздражение кожи.
Альтернатива: Используйте одноразовые салфетки и выбрасывайте их сразу.
-
Ошибка: Игнорировать частое чихание.
Последствие: Риск развития аллергического ринита или инфекции.
Альтернатива: Обратитесь к врачу для диагностики причины — возможно, нужна терапия.
А что если чихание не прекращается?
Если вы чихаете десятки раз подряд, это не всегда признак простуды. Аллергия, пыльца, пылевые клещи, шерсть животных или сухой воздух — частые провокаторы. В таких случаях стоит посетить аллерголога. Он проведёт кожные тесты и поможет подобрать лечение: антигистаминные препараты, спреи или промывания на основе морской воды.
Иногда постоянное чихание связано с искривлением носовой перегородки или полипами — тогда поможет оториноларинголог.
Исторический контекст
Первое научное описание механизма чихания появилось в XVII веке. Уже тогда врачи заметили связь между этим рефлексом и состоянием носовой полости. В XX веке медики доказали, что сдерживание чихания повышает внутриглазное и внутричерепное давление. С тех пор рекомендация "чихать свободно" вошла во все учебники по оториноларингологии.
