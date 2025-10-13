Чихать правильно — значит жить безопасно: простые правила, которые спасают здоровье

Осень приносит не только красивую листву и аромат дождя, но и сезон простуд. В это время года многие начинают чаще чихать: кто-то из-за переохлаждения, кто-то — из-за аллергии или пыли. Казалось бы, чихание — обычное дело, но врачи напоминают: этот естественный рефлекс требует внимания. Оказывается, неправильное чихание может привести к серьёзным последствиям — от боли в ушах до повреждения сосудов.

"Чихать нужно правильно", — рассказал врач-терапевт Нарек Ваганян.

По его словам, осенью к чиханию часто приводит не только вирус, но и резкая смена температуры, особенно когда человек выходит из тёплого помещения на улицу. В этот момент слизистая носа реагирует мгновенно — воздух раздражает рецепторы, и организм запускает защитный механизм.

Почему мы чихаем

Чихание — это рефлекс, который помогает очищать дыхательные пути от пыли, микробов, аллергенов или избыточной слизи. Когда раздражитель попадает в нос, нервные окончания подают сигнал в мозг, и тот активирует мышцы грудной клетки, диафрагму и гортань. Воздух выбрасывается с огромной скоростью — более 150 км/ч.

Но этот мощный поток способен не только освободить нос, но и травмировать уши или сосуды, если неправильно его "удерживать". Именно поэтому терапевты советуют не сдерживать чихание.

Правила гигиеничного чихания

"Во-первых, стоит использовать одноразовые салфетки — они гигиеничнее тканевых платков. Во-вторых, если салфетки под рукой не оказалось, можно чихнуть в сгиб локтя, так получится избежать загрязнения рук и передачи инфекции другим людям", — отметил Ваганян.

Простое соблюдение этих рекомендаций снижает риск заражения окружающих и помогает сохранить чистоту рук, которыми мы часто касаемся лица и предметов.

Сравнение способов защиты при чихании