Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Аллергия у девушки
Аллергия у девушки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:49

Чихать правильно — значит жить безопасно: простые правила, которые спасают здоровье

Врач-терапевт Нарек Ваганян объяснил, почему нельзя сдерживать чихание

Осень приносит не только красивую листву и аромат дождя, но и сезон простуд. В это время года многие начинают чаще чихать: кто-то из-за переохлаждения, кто-то — из-за аллергии или пыли. Казалось бы, чихание — обычное дело, но врачи напоминают: этот естественный рефлекс требует внимания. Оказывается, неправильное чихание может привести к серьёзным последствиям — от боли в ушах до повреждения сосудов.

"Чихать нужно правильно", — рассказал врач-терапевт Нарек Ваганян.

По его словам, осенью к чиханию часто приводит не только вирус, но и резкая смена температуры, особенно когда человек выходит из тёплого помещения на улицу. В этот момент слизистая носа реагирует мгновенно — воздух раздражает рецепторы, и организм запускает защитный механизм.

Почему мы чихаем

Чихание — это рефлекс, который помогает очищать дыхательные пути от пыли, микробов, аллергенов или избыточной слизи. Когда раздражитель попадает в нос, нервные окончания подают сигнал в мозг, и тот активирует мышцы грудной клетки, диафрагму и гортань. Воздух выбрасывается с огромной скоростью — более 150 км/ч.

Но этот мощный поток способен не только освободить нос, но и травмировать уши или сосуды, если неправильно его "удерживать". Именно поэтому терапевты советуют не сдерживать чихание.

Правила гигиеничного чихания

"Во-первых, стоит использовать одноразовые салфетки — они гигиеничнее тканевых платков. Во-вторых, если салфетки под рукой не оказалось, можно чихнуть в сгиб локтя, так получится избежать загрязнения рук и передачи инфекции другим людям", — отметил Ваганян.

Простое соблюдение этих рекомендаций снижает риск заражения окружающих и помогает сохранить чистоту рук, которыми мы часто касаемся лица и предметов.

Сравнение способов защиты при чихании

Способ Гигиеничность Удобство Риск передачи инфекции
Одноразовая салфетка Максимальная Высокое Минимальный
Чихание в локоть Высокая Средняя Низкий
Тканевый платок Низкая Средняя Высокий
Чихание в ладонь Очень низкая Условная Максимальный

Что будет, если задерживать чихание

Многие делают это автоматически — особенно в транспорте или офисе. Но врачи предупреждают: сдерживать рефлекс опасно. Когда человек закрывает рот и нос, давление в дыхательных путях резко возрастает. Воздуху некуда выйти — и он прорывается в соседние структуры: уши, глаза, пазухи.

Это может привести к повреждению барабанных перепонок, микрокровоизлияниям в глазах или даже воспалению пазух.

"Не задерживать чихание — это верный путь к предотвращению повреждения барабанных перепонок и даже разрыву глазных сосудов или пазух", — пояснил Ваганян.

В исключительных случаях, отмечают медики, резкий скачок давления способен вызвать аневризму головного мозга, если сосуды изначально ослаблены.

Советы шаг за шагом

  1. Держите при себе салфетки. Положите упаковку в сумку, автомобиль и карман куртки — они пригодятся не только при чихании, но и для вытирания носа.

  2. Чихайте в локоть, если нет салфетки. Это не только вежливо, но и безопасно для окружающих.

  3. Не чихайте в ладонь. Так вы распространяете вирусы на всё, к чему прикасаетесь.

  4. Мойте руки чаще. После чихания, кашля и поездок в транспорте обязательно используйте мыло или антисептик.

  5. Увлажняйте воздух. Сухость раздражает слизистую носа и вызывает ложные позывы к чиханию. Используйте увлажнитель, особенно в отопительный сезон.

  6. Следите за питанием. Витамины C и D, морская соль для промываний и достаточное питьё укрепляют иммунитет и снижают риск воспалений.

  7. Проветривайте помещение. Застоявшийся воздух с пылью и микробами усиливает раздражение носа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Задерживать чихание.
    Последствие: Повреждение слуховых каналов или сосудов.
    Альтернатива: Позвольте воздуху выйти естественно, прикрыв нос салфеткой.

  • Ошибка: Пользоваться одним платком целый день.
    Последствие: Распространение бактерий, раздражение кожи.
    Альтернатива: Используйте одноразовые салфетки и выбрасывайте их сразу.

  • Ошибка: Игнорировать частое чихание.
    Последствие: Риск развития аллергического ринита или инфекции.
    Альтернатива: Обратитесь к врачу для диагностики причины — возможно, нужна терапия.

А что если чихание не прекращается?

Если вы чихаете десятки раз подряд, это не всегда признак простуды. Аллергия, пыльца, пылевые клещи, шерсть животных или сухой воздух — частые провокаторы. В таких случаях стоит посетить аллерголога. Он проведёт кожные тесты и поможет подобрать лечение: антигистаминные препараты, спреи или промывания на основе морской воды.

Иногда постоянное чихание связано с искривлением носовой перегородки или полипами — тогда поможет оториноларинголог.

Исторический контекст

Первое научное описание механизма чихания появилось в XVII веке. Уже тогда врачи заметили связь между этим рефлексом и состоянием носовой полости. В XX веке медики доказали, что сдерживание чихания повышает внутриглазное и внутричерепное давление. С тех пор рекомендация "чихать свободно" вошла во все учебники по оториноларингологии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Руслан Исаев объяснил, кому противопоказаны ликёрные конфеты сегодня в 9:13
Шоколад с сюрпризом: почему ликёрные конфеты нельзя считать безвредными

Почему ликёрные конфеты не так безобидны, как кажутся, и кому их лучше избегать — врач объясняет, чем опасны даже микродозы алкоголя.

Читать полностью » Сбалансированный салат с белком и злаками насыщает организм витаминами сегодня в 9:12
Не просто листья на тарелке: как салат может заменить полноценный обед

Как сделать салат не только вкусным, но и действительно полезным? Собрали лучшие ингредиенты, советы и неожиданные комбинации для вашего идеального блюда.

Читать полностью » Алеся Клименко объяснила, что боль в суставах может быть проявлением скрытой депрессии сегодня в 3:48
Когда болят не суставы, а душа: тело подаёт сигнал, который мы не слышим

Когда суставы болят, но анализы в порядке, стоит задуматься: возможно, причина не в теле, а в душе. Почему депрессия способна маскироваться под физическую боль?

Читать полностью » Врач Павел Насников объединил опыт рентгенолога и кардиолога для точной диагностики сердца сегодня в 2:10
Слышит, как сердце говорит: врач, для которого УЗИ — не экран, а откровение

Как врач из Тюмени прошёл путь от рентгенолога до кардиолога и стал видеть сердце буквально изнутри — история Павла Насникова, где профессионализм соединён с преданностью делу.

Читать полностью » Врач Наталья Кролевец: умеренные упражнения во время беременности укрепляют сердце и снижают риск отёков сегодня в 1:14
Не отдых, а подготовка к чуду: почему беременность любит движение, а не покой

Почему лёгкие тренировки помогают будущим мамам чувствовать себя лучше и легче переносить беременность? Врач делится советами о том, как безопасно оставаться активной.

Читать полностью » Стоматолог Кристина Савостян рассказала, чем опасен ночной скрежет зубами и как его распознать сегодня в 0:30
Ночью тело спит, а зубы воюют: скрытая привычка, которая разрушает лицо и психику

Ночной скрежет зубами кажется безвредной особенностью, но за ним скрывается переутомление нервной системы. Что происходит с телом, когда бруксизм остаётся без внимания?

Читать полностью » Дерматолог Кэндис Спэнн: частота мытья головы зависит от типа волос и жирности кожи вчера в 23:33
Каждый день или раз в неделю? Дерматологи наконец поставили точку в спорах о мытье волос

Мыть голову каждый день или раз в неделю? Разбираемся, что об этом думают дерматологи, и как подобрать идеальный график ухода именно для вашего типа волос.

Читать полностью » Горячая вода и фен без термозащиты ускоряют вымывание цвета в два раза вчера в 23:25
Волосы сияют, как в рекламе, но ненадолго: почему цвет уходит быстрее, чем обещают краски

Чтобы сохранить цвет волос после окрашивания, следуйте простым шагам. Узнайте, какие методы ухода помогут продлить яркость оттенка на несколько недель.

Читать полностью »

Новости
Еда
Кабачки с фаршем на сковороде сохраняют сочность при обжарке
Туризм
Как работают магазины и банки в Европе: расписание по странам
Наука
Наночастичные панели имитируют солнечный спектр и защищают зрение — исследователи из Китая
Садоводство
Белая шелковица выдерживает морозы и подходит для средней полосы
Садоводство
Канна-лилии и георгины не переносят осеннюю посадку из-за чувствительных клубней
Садоводство
Учёные предупредили: без осенней обработки в саду выживают споры грибков и личинки вредителей
Технологии
Принц Гарри обвинил технологические корпорации в эксплуатации детей ради прибыли
Авто и мото
Специалисты Bosch заявили, что качественная подсветка эндоскопа повышает точность диагностики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet