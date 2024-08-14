Офтальмолог рассказал, как улучшить зрение без операции

Для улучшения зрения необходимо делать упражнения не для глаз, а для всего организма. Кроме того, на зрительную остроту хорошо повлияет правильное питание. Об этом NewsInfo.Ru сообщила врач-офтальмолог клиники "Новый взгляд" Елена Воротникова.

На вопрос, как можно восстановить или хотя бы улучшить зрение, не используя традиционные очки или лазерную коррекцию, эксперт рассказала про метод, который подходит для тех, кто часто сидит у компьютера.

"Для этого нужна определенная физическая активность в течение рабочего дня. Человек сидит за столом и практически не двигается. Для того чтобы не портилось зрение, нужно каждый час выполнять в течение 10 минут какие-то упражнения или любую двигательную активность. Тогда глаза будут меньше уставать. Именно упражнения не для глаз, а для всего организма. Тогда у него будет более здоровое не только зрение, но и вся вся мышечная и костная система", — сообщила Елена Воротникова.

Кроме того, важно иметь разнообразное и здоровое питание. Эксперт объяснила, что если весь организм держать здоровым, тогда и зрение такое же будет.

Врач-офтальмолог клиники "Новый взгляд" рассказала и о том, может ли зрение самостоятельно восстановиться. По её словам, если речь идёт про ложную близорукость, то это вполне возможно.

"Если у человека настоящая, неложная близорукость, которая вызвана перегрузками, то нельзя восстановить. Если это близорукость ложная, связанная с перегрузками, то можно восстановить методами, которые были выше, но не всегда", — объяснила она.

По словам врача-офтальмолога, человек может догадаться, что у него ложная близорукость, когда он уезжает в отпуск, перестает сидеть в компьютере и у него улучшается зрение.

Елена Воротникова пояснила, что не всегда возможно поменять образ жизни и больше двигаться. Именно по этой причине больше всего портится зрение. Она добавила, что если человек сидит в неправильной позе за компьютером, то он портит не только глаза, но и нарушает абсолютно всё функционирование организма. Опорно-двигательная система, позвоночник, шея страдают. Это может вызвать не только ухудшение зрения, но и общего самочувствия. Поэтому лечение надо искать в движении и каких-то упражнениях, подытожила эксперт.

Фото: Unsplash / Mel Baylon (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)