Балетки и кеды мстят тихо: ноги страдают, позвоночник сдаётся первым
Выбор обуви кажется мелочью — до тех пор, пока ноги не начинают болеть. Но врачи предупреждают: неправильная пара может привести не только к усталости, но и к хроническим проблемам с суставами, осанкой и даже позвоночником.
О том, какую обувь стоит избегать и как подобрать правильную, рассказал врач-травматолог, ортопед и остеопат Константин Терновой в интервью Pravda. Ru.
"Такая обувь не защищает стопу, что в долгосрочной перспективе может привести к развитию артроза — износу суставов. При постоянной ходьбе или стоянии это приводит к ускоренному изнашиванию суставов, а также к формированию продольного и поперечного плоскостопия", — пояснил врач Константин Терновой.
Почему плоская подошва опасна
Модные балетки, мокасины или кеды без подъёма удобны только на первый взгляд. Отсутствие амортизации заставляет стопу и суставы принимать на себя всю ударную нагрузку при каждом шаге.
"Опасность представляют варианты на плоской подошве, например балетки или кеды. Они не обладают амортизирующими свойствами, что приводит к повышенной ударной нагрузке на суставы при ходьбе или беге", — отметил Терновой.
При постоянном ношении такой обуви страдают не только ступни — нагрузка передаётся вверх по опорно-двигательной цепочке: колени, таз, позвоночник. Итогом могут стать хронические боли и преждевременный износ суставных поверхностей.
Как устроена стопа и зачем ей нужна поддержка
Стопа человека состоит из 26 костей, 33 суставов и более сотни связок и мышц. Эта сложная конструкция амортизирует удары, помогает сохранять равновесие и распределяет вес тела.
Если своды стопы не поддерживаются, нагрузка концентрируется в одном месте — чаще на пятке или передней части, что со временем вызывает деформацию.
Основные последствия ношения обуви без амортизации:
-
Продольное и поперечное плоскостопие.
-
Артроз суставов стопы и коленей.
-
Усталость и отёки ног.
-
Нарушение осанки и боли в спине.
Сравнение: разные типы обуви и их влияние
|Тип обуви
|Воздействие на стопу
|Риск при длительном ношении
|Балетки, кеды
|Нет поддержки свода, ударная нагрузка
|Плоскостопие, артроз
|Высокие каблуки
|Смещение центра тяжести
|Боль, деформация пальцев
|Платформа
|Снижает гибкость при ходьбе
|Растяжения, неустойчивость
|Кроссовки с амортизацией
|Поддержка и защита стопы
|Минимальный риск
|Ортопедическая обувь
|Коррекция и профилактика
|Рекомендована при патологиях
Как выбрать обувь для повседневной жизни
По словам Тернового, ключевой параметр — амортизация. Подошва должна быть гибкой в носочной части, но плотной в области пятки. Немаловажен и материал — он должен "дышать" и не сдавливать ногу.
"Правильная обувь особенно важна для людей, которые проводят большую часть дня на ногах. Им стоит покупать профессиональные кроссовки или кроксы, которые обладают необходимой амортизацией и поддержкой стопы", — подчеркнул врач.
Особое внимание стоит уделять выбору обуви людям с избыточным весом, пожилым и тем, кто много стоит на работе — продавцам, медикам, преподавателям.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: носить балетки или мокасины каждый день.
Последствие: снижение амортизации и плоскостопие.
Альтернатива: кроссовки или обувь с лёгким каблуком (2-4 см).
-
Ошибка: выбирать слишком мягкую подошву.
Последствие: стопа проваливается, повышается нагрузка на суставы.
Альтернатива: упругая подошва с плотным задником.
-
Ошибка: экономить на ортопедических стельках.
Последствие: развитие деформации стопы.
Альтернатива: индивидуальные стельки, подобранные врачом.
-
Ошибка: ходить на высоких каблуках каждый день.
Последствие: деформация пальцев, нарушение кровообращения.
Альтернатива: чередовать каблук и обувь на низком ходу.
Высокие каблуки: не только красота, но и риск
Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского университета Кирилл Казаков рассказал, что обувь на каблуке также может быть вредна, особенно при узком носке.
"Волнообразное расположение пальцев в обуви на высоком каблуке с узким носом приводит к сдавливанию сосудов и нервов, что может вызывать онемение, боль в ногах и нарушение кровообращения", — отметил врач Кирилл Казаков.
Со временем это может привести к варикозу, воспалению сухожилий и даже хронической ишемии тканей стопы.
Советы для любителей каблуков:
• выбирайте устойчивый каблук высотой не выше 5 см;
• не носите шпильки ежедневно;
• давайте ногам отдых — переобувайтесь на работе;
• выполняйте лёгкую гимнастику для стоп вечером.
Таблица "Как подобрать обувь под задачу"
|Цель
|Оптимальный вариант
|Особенности
|Для работы стоя
|Кроссовки, кроксы, ортопедические сабо
|Амортизация и поддержка
|Для офиса
|Лоферы, туфли на невысоком каблуке
|Жёсткий задник, гибкая подошва
|Для прогулок
|Кроссовки с супинатором
|Обеспечивают правильную постановку стопы
|Для спорта
|Профессиональная спортивная обувь
|Подбирается по виду нагрузки
|Для дома
|Тапочки с мягкой стелькой
|Без каблука, но с плотной подошвой
А что если боль уже появилась?
Если после ходьбы возникает боль в пятках, коленях или пояснице, стоит обратиться к ортопеду. Специалист проверит свод стопы, назначит рентген или подоскопию. Ранние стадии плоскостопия или артроза успешно корректируются при помощи стелек, упражнений и физиотерапии.
