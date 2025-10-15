Балетки и кеды мстят тихо: ноги страдают, позвоночник сдаётся первым

Выбор обуви кажется мелочью — до тех пор, пока ноги не начинают болеть. Но врачи предупреждают: неправильная пара может привести не только к усталости, но и к хроническим проблемам с суставами, осанкой и даже позвоночником.

О том, какую обувь стоит избегать и как подобрать правильную, рассказал врач-травматолог, ортопед и остеопат Константин Терновой в интервью Pravda. Ru.

"Такая обувь не защищает стопу, что в долгосрочной перспективе может привести к развитию артроза — износу суставов. При постоянной ходьбе или стоянии это приводит к ускоренному изнашиванию суставов, а также к формированию продольного и поперечного плоскостопия", — пояснил врач Константин Терновой.

Почему плоская подошва опасна

Модные балетки, мокасины или кеды без подъёма удобны только на первый взгляд. Отсутствие амортизации заставляет стопу и суставы принимать на себя всю ударную нагрузку при каждом шаге.

"Опасность представляют варианты на плоской подошве, например балетки или кеды. Они не обладают амортизирующими свойствами, что приводит к повышенной ударной нагрузке на суставы при ходьбе или беге", — отметил Терновой.

При постоянном ношении такой обуви страдают не только ступни — нагрузка передаётся вверх по опорно-двигательной цепочке: колени, таз, позвоночник. Итогом могут стать хронические боли и преждевременный износ суставных поверхностей.

Как устроена стопа и зачем ей нужна поддержка

Стопа человека состоит из 26 костей, 33 суставов и более сотни связок и мышц. Эта сложная конструкция амортизирует удары, помогает сохранять равновесие и распределяет вес тела.

Если своды стопы не поддерживаются, нагрузка концентрируется в одном месте — чаще на пятке или передней части, что со временем вызывает деформацию.

Основные последствия ношения обуви без амортизации:

Продольное и поперечное плоскостопие. Артроз суставов стопы и коленей. Усталость и отёки ног. Нарушение осанки и боли в спине.

Сравнение: разные типы обуви и их влияние