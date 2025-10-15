Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мокасины цвета мокко
Мокасины цвета мокко
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:48

Балетки и кеды мстят тихо: ноги страдают, позвоночник сдаётся первым

Ортопед Терновой: обувь на плоской подошве может привести к артрозу и плоскостопию

Выбор обуви кажется мелочью — до тех пор, пока ноги не начинают болеть. Но врачи предупреждают: неправильная пара может привести не только к усталости, но и к хроническим проблемам с суставами, осанкой и даже позвоночником.

О том, какую обувь стоит избегать и как подобрать правильную, рассказал врач-травматолог, ортопед и остеопат Константин Терновой в интервью Pravda. Ru.

"Такая обувь не защищает стопу, что в долгосрочной перспективе может привести к развитию артроза — износу суставов. При постоянной ходьбе или стоянии это приводит к ускоренному изнашиванию суставов, а также к формированию продольного и поперечного плоскостопия", — пояснил врач Константин Терновой.

Почему плоская подошва опасна

Модные балетки, мокасины или кеды без подъёма удобны только на первый взгляд. Отсутствие амортизации заставляет стопу и суставы принимать на себя всю ударную нагрузку при каждом шаге.

"Опасность представляют варианты на плоской подошве, например балетки или кеды. Они не обладают амортизирующими свойствами, что приводит к повышенной ударной нагрузке на суставы при ходьбе или беге", — отметил Терновой.

При постоянном ношении такой обуви страдают не только ступни — нагрузка передаётся вверх по опорно-двигательной цепочке: колени, таз, позвоночник. Итогом могут стать хронические боли и преждевременный износ суставных поверхностей.

Как устроена стопа и зачем ей нужна поддержка

Стопа человека состоит из 26 костей, 33 суставов и более сотни связок и мышц. Эта сложная конструкция амортизирует удары, помогает сохранять равновесие и распределяет вес тела.

Если своды стопы не поддерживаются, нагрузка концентрируется в одном месте — чаще на пятке или передней части, что со временем вызывает деформацию.

Основные последствия ношения обуви без амортизации:

  1. Продольное и поперечное плоскостопие.

  2. Артроз суставов стопы и коленей.

  3. Усталость и отёки ног.

  4. Нарушение осанки и боли в спине.

Сравнение: разные типы обуви и их влияние

Тип обуви Воздействие на стопу Риск при длительном ношении
Балетки, кеды Нет поддержки свода, ударная нагрузка Плоскостопие, артроз
Высокие каблуки Смещение центра тяжести Боль, деформация пальцев
Платформа Снижает гибкость при ходьбе Растяжения, неустойчивость
Кроссовки с амортизацией Поддержка и защита стопы Минимальный риск
Ортопедическая обувь Коррекция и профилактика Рекомендована при патологиях

Как выбрать обувь для повседневной жизни

По словам Тернового, ключевой параметр — амортизация. Подошва должна быть гибкой в носочной части, но плотной в области пятки. Немаловажен и материал — он должен "дышать" и не сдавливать ногу.

"Правильная обувь особенно важна для людей, которые проводят большую часть дня на ногах. Им стоит покупать профессиональные кроссовки или кроксы, которые обладают необходимой амортизацией и поддержкой стопы", — подчеркнул врач.

Особое внимание стоит уделять выбору обуви людям с избыточным весом, пожилым и тем, кто много стоит на работе — продавцам, медикам, преподавателям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: носить балетки или мокасины каждый день.
    Последствие: снижение амортизации и плоскостопие.
    Альтернатива: кроссовки или обувь с лёгким каблуком (2-4 см).

  • Ошибка: выбирать слишком мягкую подошву.
    Последствие: стопа проваливается, повышается нагрузка на суставы.
    Альтернатива: упругая подошва с плотным задником.

  • Ошибка: экономить на ортопедических стельках.
    Последствие: развитие деформации стопы.
    Альтернатива: индивидуальные стельки, подобранные врачом.

  • Ошибка: ходить на высоких каблуках каждый день.
    Последствие: деформация пальцев, нарушение кровообращения.
    Альтернатива: чередовать каблук и обувь на низком ходу.

Высокие каблуки: не только красота, но и риск

Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского университета Кирилл Казаков рассказал, что обувь на каблуке также может быть вредна, особенно при узком носке.

"Волнообразное расположение пальцев в обуви на высоком каблуке с узким носом приводит к сдавливанию сосудов и нервов, что может вызывать онемение, боль в ногах и нарушение кровообращения", — отметил врач Кирилл Казаков.

Со временем это может привести к варикозу, воспалению сухожилий и даже хронической ишемии тканей стопы.

Советы для любителей каблуков:

• выбирайте устойчивый каблук высотой не выше 5 см;
• не носите шпильки ежедневно;
• давайте ногам отдых — переобувайтесь на работе;
• выполняйте лёгкую гимнастику для стоп вечером.

Таблица "Как подобрать обувь под задачу"

Цель Оптимальный вариант Особенности
Для работы стоя Кроссовки, кроксы, ортопедические сабо Амортизация и поддержка
Для офиса Лоферы, туфли на невысоком каблуке Жёсткий задник, гибкая подошва
Для прогулок Кроссовки с супинатором Обеспечивают правильную постановку стопы
Для спорта Профессиональная спортивная обувь Подбирается по виду нагрузки
Для дома Тапочки с мягкой стелькой Без каблука, но с плотной подошвой

А что если боль уже появилась?

Если после ходьбы возникает боль в пятках, коленях или пояснице, стоит обратиться к ортопеду. Специалист проверит свод стопы, назначит рентген или подоскопию. Ранние стадии плоскостопия или артроза успешно корректируются при помощи стелек, упражнений и физиотерапии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Регулярное употребление зелени помогает предотвратить рак и продлить молодость — Михаил Гинзбург сегодня в 13:02
Бабушкин укроп оказался круче аптек: почему зелень работает лучше таблеток

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как ежедневное употребление зелени помогает снизить риск развития рака и поддерживать организм в тонусе.

Читать полностью » Повышенное давление и головные боли указывают на гипертонию — Денис Соколов сегодня в 8:59
Голова кружится — не всегда от любви: как вовремя заметить повышенное давление

Кардиолог Денис Соколов рассказал, как распознать гипертонический криз и что делать при первых признаках. Простые шаги помогут держать давление под контролем.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Ткаченко: регулярное вздутие живота может быть признаком синдрома избыточного бактериального роста сегодня в 8:21
Когда живот сигналит тревогу: вздутие оказалось не таким безобидным, как кажется

Вздутие живота — не просто неудобство после еды. Врач объясняет, почему оно может быть сигналом нарушений микрофлоры и как отличить безобидное от опасного.

Читать полностью » Сладости и жирная еда перед сном вызывают бессонницу и тяжесть в желудке — мнение специалистов сегодня в 7:59
Ешь и спи как ребёнок: 5 вечерних привычек, которые улучшают сон без лекарств

Какие продукты стоит исключить перед сном и чем заменить привычные ужины, чтобы спать крепко и просыпаться отдохнувшими.

Читать полностью » Дерматолог Галлямова: при изменении цвета ногтей и зуде нельзя лечить грибок самостоятельно сегодня в 7:17
Грибок подкрадывается незаметно: врачи рассказали, где чаще всего происходит заражение

Грибок ногтей и стопы — не безобидная мелочь. Где можно заразиться, как распознать первые симптомы и почему опасно лечиться самостоятельно — объясняют дерматологи.

Читать полностью » Врач Сережина: ортофосфорная кислота в газировке вымывает кальций и разрушает зубную эмаль сегодня в 6:12
Напиток, который вызывает голод: как газировка ломает обмен веществ и мозг

Газировка кажется безобидной, но за сладким вкусом скрываются кислоты, сахар и химия. Почему она разрушает кости, зубы и даже мозг — объясняет врач.

Читать полностью » Регулярные приседания помогают развить силу, выносливость и улучшить осанку — Тайлер Рид сегодня в 6:02
200 мышц в одном движении: как обычные приседания запускают процесс тотального преображения тела

Приседания — простое, но мощное упражнение. Узнайте, как выполнять их правильно, чтобы укрепить ягодицы и увидеть результат уже через месяц.

Читать полностью » Врач Александр Мясников: острый перец укрепляет слизистую желудка и помогает при гастрите сегодня в 5:18
Перец перестал быть врагом желудка: острое оказалось спасением от гастрита

Острый перец может не разрушать, а защищать слизистую желудка. Почему врачи называют капсаицин природным щитом от гастрита — объясняем с фактами и примерами.

Читать полностью »

Новости
Еда
Диетолог Рождественская: популярное пальмовое масло опасно для здоровья
Питомцы
Собаки различают искреннюю и фальшивую похвалу
Питомцы
Толщина шерсти и подшёрстка важнее размера собаки
Авто и мото
Введение новых правил утильсбора на автомобили перенесли на 1 декабря — Baza
Садоводство
Озимый лук и чеснок лучше растут после бобовых, огурцов и кабачков
Наука
Российские геологи начали исследования Аравийского щита совместно с Саудовской Аравией и Китаем — Павел Химченко
Технологии
Reddit обсуждает невидимые метки SynthID в картинках, сгенерированных Gemini
Красота и здоровье
Иммунолог Карпенко рассказал, почему осенью организм особенно уязвим к вирусам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet