Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
дыня
дыня
© commons.wikimedia.org by Marius Kant is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:04

Как правильно есть дыню, чтобы не вызвать проблем с пищеварением

Диетолог Соломатина объяснила, почему не стоит сочетать дыню с мясом и молочными продуктами

С началом сезона бахчевых культур в Москве, где с 3 августа открылось более 220 развалов, дыня становится популярным продуктом. Однако, несмотря на свою сочность и сладость, дыня требует особого подхода в питании.

Почему не стоит сочетать дыню с мясом и молочными продуктами

Как объяснила врач-диетолог Елена Соломатина, дыню не рекомендуется сочетать с мясными, молочными и кисломолочными продуктами. Это может вызвать неприятные последствия для пищеварения. Например, сочетание дыни с тяжелыми мясными блюдами, такими как свинина или баранина, приводит к тому, что еда остается в желудке надолго, нарушая процесс переваривания дыни. В результате начинают развиваться процессы брожения и гниения, что может привести к газообразованию, тошноте, диарее и даже высыпаниям на коже.

Кроме того, молочные продукты тоже не лучшее сочетание с дыней. Лучше избегать совместного потребления дыни с молоком или кисломолочными продуктами, особенно в смузи.

Когда и с чем можно есть дыню

Оптимально есть дыню отдельно от других продуктов, но при этом она хорошо сочетается с овощами и другими фруктами, создавая легкий салат. Важно помнить, что дыню лучше есть не натощак, чтобы избежать скачка сахара, а как легкий перекус в течение дня — например, на полдник.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как избежать теплового удара в вагоне: советы врача Горячева по защите от перегрева сегодня в 2:39

Тепловой удар в поезде: как избежать перегрева и сохранить здоровье в жаркую погоду

Как пережить жару в поезде без ущерба для здоровья? Врач делится простыми правилами защиты от перегрева и теплового удара, которые стоит соблюдать в пути.

Читать полностью » Терапевт Чернышова объяснила, почему любители спорта могут столкнуться с серьезными рисками для здоровья сегодня в 1:37

Почему спорт может быть опасен для любителей: скрытые риски, о которых не говорят

Почему любители спорта рискуют здоровьем и даже жизнью? Врач объясняет, как избежать опасных последствий тренировок и соревнований.

Читать полностью » Почему зубы желтеют: стоматолог Давидян объяснил причины и способы восстановления белизны сегодня в 0:12

Почему зубы желтеют? Причины, которые мало кто знает, и как вернуть белизну

Узнайте, почему желтеют зубы и как вернуть их белизну! Стоматолог Арам Давидян расскажет об основных причинах и методах ухода за зубами.

Читать полностью » Врачи рассказали, как снизить нагрузку на спину при авиаперелётах вчера в 23:59

Никаких отёков и боли: простая зарядка в самолёте помогает лучше, чем подушка

Долгий перелёт — стресс для спины. Врачи объясняют, какие простые действия помогут избежать боли, улучшить кровообращение и быстрее восстановиться после посадки.

Читать полностью » Диетологи назвали продукты, которые реально укрепляют зрение — помимо моркови и черники вчера в 23:31

Морковь сдаёт позиции: главный продукт для глаз оказался совсем другим

Морковь и черника не так полезны для зрения, как принято считать. Диетолог назвала неожиданный продукт, который действительно работает — он у вас дома.

Читать полностью » Невидимые враги отдыха: как на здоровье влияют ресторанная еда и алкоголь? 05.08.2025 в 23:22

Праздник или наказание? Правила отдыха, которые уничтожают пищеварение

Как отпуск может обернуться проблемами с кишечником? Узнайте о скрытых угрозах в еде и о том, как избежать неприятностей и поддержать здоровье!

Читать полностью » Диетолог Дианова: растительный белок снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний вчера в 23:01

52% мужчин не доживают до 65: ошибка, которую совершают каждый день

Почему половина мужчин в России не доживает до пенсии? Диетолог раскрывает, как один элемент питания может продлить жизнь и снизить риск внезапной смерти.

Читать полностью » Клещи активны даже в городах: названы новые очаги и симптомы инфекций вчера в 22:26

Опасность на газоне: клещ больше не ищет лес — он уже нашёл вас

Каждый четвёртый клещ в центре России заражён новой опасной инфекцией. Как защититься, что делать при укусе и можно ли избежать тяжёлых последствий?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

В Твери проведена сложная операция при разрыве пищевода у 71-летнего пациента
Спорт и фитнес

Что нельзя делать после татуировки: спорт, бассейн, загар — данные от тренера и Mayo Clinic
Наука и технологии

Приматы появились в холоде: сенсационное открытие ученых
Авто и мото

Российская партия "Зелёные" предложила бесплатную зарядку электромобилей на три года
Садоводство

Я забыл про лейку и фитофтору: вот как теперь работают мои томаты
Дом

Почему я больше не вернусь к накладной мойке - но и врезную выбрал с трудом
Красота и здоровье

Жарка на высоких температурах: эксперт назвал 2 масла, идеально подходящих
Еда

Как приготовить плов с курицей: советы по выбору риса и специй
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru