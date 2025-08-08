Как правильно есть дыню, чтобы не вызвать проблем с пищеварением

С началом сезона бахчевых культур в Москве, где с 3 августа открылось более 220 развалов, дыня становится популярным продуктом. Однако, несмотря на свою сочность и сладость, дыня требует особого подхода в питании.

Почему не стоит сочетать дыню с мясом и молочными продуктами

Как объяснила врач-диетолог Елена Соломатина, дыню не рекомендуется сочетать с мясными, молочными и кисломолочными продуктами. Это может вызвать неприятные последствия для пищеварения. Например, сочетание дыни с тяжелыми мясными блюдами, такими как свинина или баранина, приводит к тому, что еда остается в желудке надолго, нарушая процесс переваривания дыни. В результате начинают развиваться процессы брожения и гниения, что может привести к газообразованию, тошноте, диарее и даже высыпаниям на коже.

Кроме того, молочные продукты тоже не лучшее сочетание с дыней. Лучше избегать совместного потребления дыни с молоком или кисломолочными продуктами, особенно в смузи.

Когда и с чем можно есть дыню

Оптимально есть дыню отдельно от других продуктов, но при этом она хорошо сочетается с овощами и другими фруктами, создавая легкий салат. Важно помнить, что дыню лучше есть не натощак, чтобы избежать скачка сахара, а как легкий перекус в течение дня — например, на полдник.