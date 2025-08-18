Главная ошибка в зале, из-за которой приседания заканчиваются травмой
Казалось бы, приседания — простое и универсальное упражнение. Их делают спортсмены, новички и любители фитнеса, ведь именно они помогают укрепить мышцы ног, ягодиц и корпуса. Но есть одна загвоздка: у многих после приседаний начинает болеть поясница. Почему так происходит и как этого избежать?
Техника прежде всего
Главная причина боли — ошибки в технике. Во время приседа движение должно исходить от бедер и коленей, а не от поясницы. Если таз подкручивается под себя и спина округляется, нагрузка смещается на позвоночник. Чем сильнее округление, тем выше риск травмы.
Опасно и противоположное: чрезмерный прогиб в пояснице, когда таз "вываливается" назад. В этом случае мышцы поясницы работают сверх меры, пытаясь удержать позвоночник в безопасном положении. Результат — усталость и болезненное напряжение после тренировки. Лучший вариант — сохранять нейтральное положение спины. Здесь поможет зеркало или видеозапись: визуальный контроль делает технику гораздо точнее.
Как правильно выполнять присед
- Встаньте прямо, стопы на ширине таза, корпус напряжён.
- Руки вытянуты перед собой.
- Сгибая колени, отведите таз назад, будто садитесь на стул.
- Опускайтесь до комфортной глубины — у кого-то это параллель бедра с полом, у кого-то чуть выше.
- Внизу сделайте паузу, затем на выдохе вернитесь в исходное положение, упираясь пятками в пол.
Здесь важно помнить: глубина приседа зависит от индивидуальной подвижности суставов. Принудительное "садиться ниже" часто приводит к боли.
Укрепляем мышцы-стабилизаторы
Сильный корпус — залог здоровой спины. Если мышцы живота и поясницы развиты неравномерно, именно поясница берёт на себя лишнюю нагрузку. Для профилактики включите в тренировки планку и боковую планку.
Пример:
- Высокая планка — тело в прямой линии от пяток до головы, взгляд в пол.
- Боковая планка — опора на предплечье и внешнюю часть стопы, таз поднят.
Эти упражнения помогают позвоночнику сохранять правильное положение во время приседаний.
Варианты приседаний
Классический присед со штангой за головой — самый сложный и самый нагружающий для спины. Чтобы снизить риск боли, попробуйте альтернативы:
- Гоблет-присед с гантелью у груди — корпус держать проще, нагрузка распределяется равномернее.
- Фронтальный присед со штангой на плечах спереди — больше работает квадрицепс, а поясница остаётся в более безопасном положении.
Интересный факт: по данным Американского колледжа спортивной медицины, около 80% травм при приседаниях связаны именно с нарушением техники и попыткой использовать чрезмерные веса. Поэтому грамотная прогрессия и контроль движений важнее, чем гонка за килограммами.
Чтобы приседания приносили пользу, а не боль, придерживайтесь трёх правил:
- Сохраняйте нейтральную спину.
- Работайте на глубину, которую контролируете.
- Укрепляйте мышцы кора.
Приседания действительно могут стать ключом к сильному и выносливому телу — главное, выполнять их осознанно.
