© freepik
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Главная ошибка в зале, из-за которой приседания заканчиваются травмой

Американский колледж спортивной медицины назвал причину травм при приседаниях

Казалось бы, приседания — простое и универсальное упражнение. Их делают спортсмены, новички и любители фитнеса, ведь именно они помогают укрепить мышцы ног, ягодиц и корпуса. Но есть одна загвоздка: у многих после приседаний начинает болеть поясница. Почему так происходит и как этого избежать?

Техника прежде всего

Главная причина боли — ошибки в технике. Во время приседа движение должно исходить от бедер и коленей, а не от поясницы. Если таз подкручивается под себя и спина округляется, нагрузка смещается на позвоночник. Чем сильнее округление, тем выше риск травмы.

Опасно и противоположное: чрезмерный прогиб в пояснице, когда таз "вываливается" назад. В этом случае мышцы поясницы работают сверх меры, пытаясь удержать позвоночник в безопасном положении. Результат — усталость и болезненное напряжение после тренировки. Лучший вариант — сохранять нейтральное положение спины. Здесь поможет зеркало или видеозапись: визуальный контроль делает технику гораздо точнее.

Как правильно выполнять присед

  • Встаньте прямо, стопы на ширине таза, корпус напряжён.
  • Руки вытянуты перед собой.
  • Сгибая колени, отведите таз назад, будто садитесь на стул.
  • Опускайтесь до комфортной глубины — у кого-то это параллель бедра с полом, у кого-то чуть выше.
  • Внизу сделайте паузу, затем на выдохе вернитесь в исходное положение, упираясь пятками в пол.

Здесь важно помнить: глубина приседа зависит от индивидуальной подвижности суставов. Принудительное "садиться ниже" часто приводит к боли.

Укрепляем мышцы-стабилизаторы

Сильный корпус — залог здоровой спины. Если мышцы живота и поясницы развиты неравномерно, именно поясница берёт на себя лишнюю нагрузку. Для профилактики включите в тренировки планку и боковую планку.

Пример:

  • Высокая планка — тело в прямой линии от пяток до головы, взгляд в пол.
  • Боковая планка — опора на предплечье и внешнюю часть стопы, таз поднят.

Эти упражнения помогают позвоночнику сохранять правильное положение во время приседаний.

Варианты приседаний

Классический присед со штангой за головой — самый сложный и самый нагружающий для спины. Чтобы снизить риск боли, попробуйте альтернативы:

  • Гоблет-присед с гантелью у груди — корпус держать проще, нагрузка распределяется равномернее.
  • Фронтальный присед со штангой на плечах спереди — больше работает квадрицепс, а поясница остаётся в более безопасном положении.

Интересный факт: по данным Американского колледжа спортивной медицины, около 80% травм при приседаниях связаны именно с нарушением техники и попыткой использовать чрезмерные веса. Поэтому грамотная прогрессия и контроль движений важнее, чем гонка за килограммами.

Чтобы приседания приносили пользу, а не боль, придерживайтесь трёх правил:

  • Сохраняйте нейтральную спину.
  • Работайте на глубину, которую контролируете.
  • Укрепляйте мышцы кора.

Приседания действительно могут стать ключом к сильному и выносливому телу — главное, выполнять их осознанно.

