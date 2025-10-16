Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Прогулка с двумя собаками
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:44

Вы всё это время выгуливали собаку неправильно: 5 ошибок, которые делают все

Правильная прогулка с собакой включает 5 обязательных элементов

Для собаки прогулка — это не просто возможность "сходить по делам". Это время общения, исследования, физической активности и эмоциональной разгрузки. Но часто под словом "выгулять" хозяева понимают одно: "выбегать собаку до изнеможения". На деле такой подход не делает питомца счастливее, а иногда даже приводит к стрессу. Разберёмся, каким должен быть правильный выгул, чтобы собака была уставшей, но не перевозбуждённой, и чувствовала себя гармонично.

Почему "выбегать" собаку — не всегда хорошо

Многие владельцы уверены: чем активнее собака бегает на прогулке, тем спокойнее она будет дома. Отчасти это правда, но есть нюанс. Когда пёс постоянно носится за мячиком или палкой, его нервная система переходит в режим возбуждения, в кровь выбрасываются гормоны адреналина и кортизола.

После таких прогулок собака действительно устаёт, но лишь физически. Эмоционально она остаётся перевозбуждённой, и со временем начинает искать новые стимулы, чтобы снова испытать "подъём". Это как у человека после экстремальных аттракционов — хочется повторить.

"Если собака на прогулке постоянно в состоянии азарта, она не отдыхает, а тренирует стресс", — пояснил кинолог Алексей Гришин.

Такое перевозбуждение приводит к тому, что питомец:

  • начинает суетиться уже при слове "гулять";

  • с трудом успокаивается дома;

  • проявляет беспокойство и навязчивое поведение.

Поэтому важно научить собаку не просто бегать, а расслабляться и саморегулироваться.

Что входит в полноценную прогулку

Идеальный выгул сочетает физические, эмоциональные и когнитивные нагрузки. Это не только пробежка, но и игра, обучение, общение, нюхательная работа и просто время рядом с хозяином.

Полноценная прогулка должна включать:

  1. Физическую активность - бег, игра с мячом, апортировка.

  2. Исследование пространства - дайте собаке возможность обнюхивать траву, следы, деревья. Это не "простаивание", а важная когнитивная работа.

  3. Социальное взаимодействие - встреча с другими собаками и людьми помогает развивать коммуникацию.

  4. Элементы дрессировки - выполнение команд на улице тренирует внимание и послушание.

  5. Спокойные минуты - просто идти рядом, без рывков и возбуждения.

Таким образом, прогулка должна быть разнообразной, но не изнуряющей.

Пример идеального сценария прогулки

  • 10-15 минут активной игры (бег, мяч, апорт).

  • 15-20 минут свободного исследования местности.

  • 10 минут на повторение команд ("сидеть", "рядом", "ко мне").

  • 5-10 минут спокойной ходьбы перед возвращением домой.

Такой формат помогает собаке не только потратить энергию, но и переключиться на спокойное состояние.

Упражнение на самообладание

Одна из лучших тренировок для воспитания выдержки — "миска с кормом".

  1. Возьмите миску с едой и поднимите её выше уровня собаки.

  2. Не давайте команд — просто наблюдайте. Пёс может прыгать, лаять, крутиться.

  3. Ждите, пока он сам сядет и успокоится.

  4. Только тогда опускайте миску и разрешайте есть.

Повторяйте это упражнение ежедневно. Со временем собака поймёт: спокойствие = успех. Такое осознание помогает ей самостоятельно контролировать эмоции, что очень важно не только дома, но и на прогулке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ежедневно устраивать интенсивные "спринты" за мячом.
    Последствие: перевозбуждение, тревожность, зависимость от адреналина.
    Альтернатива: чередовать активные игры с нюхательными прогулками и спокойной ходьбой.

  • Ошибка: игнорировать обнюхивание территории.
    Последствие: собака не получает эмоциональной разрядки.
    Альтернатива: выделять хотя бы 10-15 минут для "нюхательной работы".

  • Ошибка: давать команде "сидеть" при каждом ожидании.
    Последствие: собака действует механически, не учится думать.
    Альтернатива: ждать инициативы питомца и поощрять осознанное поведение.

А что если собака "тянет" на прогулке?

Если питомец постоянно рвётся вперёд, скорее всего, ему не хватает эмоциональной стабильности. Начните прогулку с коротких упражнений на внимание:

  • "Посмотри" — контакт глазами с хозяином.

  • "Рядом" — короткая ходьба у ноги с похвалой.

  • "Стоять" — фиксация на месте с поощрением.

Такие упражнения помогают перенаправить энергию и сформировать доверие.

Таблица: структура прогулки по типу собак

Тип собаки

 Длительность прогулки Особенности нагрузки
Активные породы (бордер-колли, хаски) 1,5-2 часа Много игр, смена темпа, тренировки внимания
Среднеактивные (лабрадоры, спаниели) 1-1,5 часа Баланс бега, игр и спокойных участков
Компактные (мопсы, той-терьеры) 30-60 минут Короткие прогулки без чрезмерных нагрузок
Пожилые собаки 20-40 минут Медленные прогулки с акцентом на нюхание и контакт

FAQ

Сколько раз в день нужно гулять с собакой?
Минимум дважды: утром и вечером. Для активных пород — три-четыре раза, с разной интенсивностью.

Можно ли отпускать собаку без поводка?
Только в безопасных местах и если она надёжно выполняет команду "ко мне".

Что важнее — бег или общение?
Оба элемента важны, но общение и исследование мира дают более устойчивый психологический эффект, чем просто физическая усталость.

Мифы и правда

Миф: чем дольше бегает собака, тем она счастливее.
Правда: счастье — в сбалансированных прогулках с разнообразием занятий.

Миф: обнюхивание — трата времени.
Правда: это естественная форма умственной активности, снижающая стресс.

Миф: усталость после прогулки — показатель хорошего выгула.
Правда: важно не только утомление, но и спокойствие после него.

3 интересных факта о собачьих прогулках

Нюхательная активность снижает уровень кортизола у собак на 30-40%.

10 минут спокойной дрессировки утомляют пса так же, как 30 минут бега.

Собака запоминает маршрут и запахи — это тренирует её память и интеллект.

