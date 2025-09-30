Жевать — значит лечить: как простое движение спасает от асимметрии и гастрита

О том, что еду нужно тщательно пережёвывать, знают все. Но немногие задумываются, как именно работает этот процесс и какие ошибки мы совершаем каждый день. Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, главный врач клиники ОФС Яна Дьячкова рассказала, почему привычка жевать только одной стороной может привести к проблемам не только с зубами, но и с суставами, мышцами и даже пищеварением.

"Многие люди жуют преимущественно одной стороной — из-за привычки, нарушения прикуса, отсутствующих зубов или пломб. При этом вторая сторона практически не задействована, что приводит к перегрузке одних мышц и атрофии других, нарушению симметрии лица, а со временем — проблемам с челюстными суставами", — предупредила стоматолог-ортодонт Яна Дьячкова.

По её словам, важно не только сколько раз мы пережёвываем еду, но и то, как мы это делаем. Пережёвывание обеими сторонами помогает равномерно распределить нагрузку, поддерживать мышцы в тонусе и сохранять симметрию лица.

Основные ошибки при жевании

Использование только одной стороны челюсти. Недостаточное количество жевательных движений. Привычка быстро глотать плохо измельчённую пищу. Отсутствие зубов или несвоевременное протезирование. Игнорирование правильного прикуса.

Сравнение: неправильное и правильное жевание

Привычка Последствия Правильный вариант Жевать одной стороной Перегрузка мышц, асимметрия лица, проблемы с суставами Использовать обе стороны поочерёдно Глотать крупные куски Повышенная нагрузка на желудок и кишечник Жевать 15-20 раз каждый кусок Игнорировать зубные проблемы Потеря зубов, атрофия мышц Вовремя лечить и протезировать Спешить во время еды Нарушение пищеварения Есть медленно, без отвлекающих факторов

Советы шаг за шагом

Следите за тем, чтобы при каждом приёме пищи задействовать обе стороны челюсти. Старайтесь жевать медленно, уделяя внимание процессу. Каждый кусок пищи прожёвывайте минимум 15-20 раз, особенно мясо, орехи, овощи. Избегайте привычки есть на бегу или за компьютером — сосредоточьтесь на еде. При проблемах с зубами своевременно обращайтесь к стоматологу. Поддерживайте баланс в рационе: твёрдые и мягкие продукты должны сочетаться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: жевать всегда одной стороной.

→ Последствие: асимметрия лица, перегрузка суставов.

→ Альтернатива: равномерное жевание с обеих сторон.

Ошибка: глотать пищу почти без пережёвывания.

→ Последствие: нагрузка на желудок, риск гастрита.

→ Альтернатива: тщательно измельчать пищу во рту.

Ошибка: игнорировать потерянный зуб.

→ Последствие: деформация прикуса, перегрузка соседних зубов.

→ Альтернатива: протезирование или имплантация.

Ошибка: спешить во время еды.

→ Последствие: плохое усвоение питательных веществ.

→ Альтернатива: выделять на приём пищи минимум 15-20 минут.

А что если…

Если приучить себя жевать тщательно и равномерно, через несколько недель вы заметите улучшение не только в пищеварении, но и в общем самочувствии. Правильная работа челюстных мышц снижает нагрузку на суставы, а хорошее измельчение пищи облегчает работу желудка и кишечника.

Плюсы и минусы правильного жевания

Плюсы Минусы Улучшает пищеварение Требует привычки и времени Сохраняет здоровье зубов и суставов Непривычно поначалу Поддерживает симметрию лица Нужно контролировать процесс Снижает риск заболеваний ЖКТ Не решает проблем при серьёзных болезнях

FAQ

Сколько раз нужно жевать еду?

Не менее 15-20 раз, особенно если пища плотная или волокнистая.

Что будет, если жевать только одной стороной?

Мышцы перегружаются, развивается асимметрия лица и проблемы с суставами.

Можно ли есть быстро, если пища мягкая?

Нет, даже мягкая еда требует тщательного измельчения для правильного пищеварения.

Как улучшить привычку жевать обеими сторонами?

Следите за процессом, меняйте стороны каждые несколько движений.

Мифы и правда

Миф: жевать одной стороной — это безвредно.

Правда: это приводит к серьёзным нарушениям со временем.

Миф: жидкую пищу можно не пережёвывать.

Правда: её тоже стоит задерживать во рту для перемешивания со слюной.

Миф: пищеварение начинается в желудке.

Правда: первые ферменты начинают действовать уже во рту.

Три интересных факта

• Первое звено пищеварения — слюна, содержащая ферменты амилазы, расщепляющие углеводы.

• Люди, которые тщательно жуют пищу, в среднем едят меньше и реже страдают лишним весом.

• В древности врачи считали длительное жевание основой долголетия.

Исторический контекст