Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Курск
Курск
© commons.wikimedia.org by Наталья Широбокова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Центральный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 19:14

Пропали без вести: что известно о судьбе пропавших при украинском вторжении в регион РФ

В Курской области продолжаются поиски 590 пропавших жителей после вторжения ВСУ

Власти Курской области продолжают активную работу по установлению судеб людей, пропавших во время проникновения украинских военных формирований на территорию региона. Согласно последним официальным данным, первоначальный список включал 2132 человека, чье местонахождение требовалось проверить.

Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что к настоящему моменту удалось выяснить обстоятельства 1542 человек из этого перечня. Большинство из них (1430 человек) были найдены живыми, тогда как 112 человек признаны погибшими. При этом 590 граждан продолжают оставаться в категории пропавших без вести.

По словам главы региона, имеется предварительная информация о возможном местонахождении примерно 300 из числа пропавших. Часть из них предположительно находится в плену или на освобожденных территориях, некоторые могли погибнуть. Отдельно ведется переговорный процесс относительно 23 жителей области, которые, по данным, находятся в Сумской области Украины.

Особую сложность представляет процесс эвакуации тел погибших мирных жителей из приграничных районов. Военные и сотрудники следственных органов оказывают содействие в этой работе — с начала года удалось 201 тело.

Хинштейн заверил, что работа по установлению судеб всех пропавших без вести будет продолжена с привлечением всех органов власти и организаций, включая МЧС, аппарат уполномоченного по правам человека, министерство обороны и правоохранительные структуры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Москве привели в порядок 14 тысяч подъездов с начала года 23.08.2025 в 22:23

Бирюков отчитался о масштабном обновлении подъездов в Москве

В российской столице продолжается реализация масштабной программы по приведению в нормативное состояние подъездов многоквартирных жилых домов. По данным на текущий момент, работы уже завершены в  четырнадцати тысячах подъездов. Общий план на текущий год предусматривает проведение необходимых работ в шестнадцати тысячах подъездов.

Читать полностью » Метеорологи предупредили москвичей о затяжной прохладе 23.08.2025 в 11:06

Бабье лето откладывается: когда в столице потеплеет

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей столицы ожидает продолжительный период прохладной и пасмурной погоды. По его словам, температура воздуха будет оставаться существенно ниже средних многолетних значений вплоть до конца недели. Ожидается, что в дневные часы термометры покажут не более 14-17 градусов тепла.

Читать полностью » На Красной площади стартовал международный фестиваль 22.08.2025 в 23:01

Военные оркестры десяти стран открыли сезон в самом сердце Москвы

В Москве на главной площади страны состоялось торжественное открытие международного фестиваля "Спасская башня". Масштабное событие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, объединило около 1500 музыкантов из десяти государств мира. Особенностью нынешнего фестиваля стало выступление 12-летней вокалистки из Казахстана.

Читать полностью » Пять малых городов Смоленской области получат полмиллиарда рублей на благоустройство 22.08.2025 в 14:42

Смоленщина завоевала рекордное федеральное финансирование для преображения городов

Пять малых городов Смоленской области стали победителями десятого юбилейного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Ельня, Дорогобуж, Рославль, Гагарин и Десногорск успешно прошли отбор, итоги которого были подведены в Казани в рамках форума, посвященного развитию малых городов.

Читать полностью » Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области достигло 24, в регионе — траур 18.08.2025 в 17:40

В Рязани спасатели продолжают разбирать завалы, врачи борются за жизни пострадавших

Число погибших в результате взрыва на пороховом заводе в Рязанской области увеличилось до 24 человек. По данным МЧС, спасатели обнаружили под завалами тело еще одной жертвы, а количество пострадавших возросло до 157. Состояние пациентов, доставленных в рязанские медучреждения, улучшилось: их перевели из реанимации в профильные отделения.

Читать полностью » Число жертв взрыва на рязанском заводе достигло 14 человек 17.08.2025 в 21:48

Трагедия в Лесном: число жертв увеличилось — спасатели еще разбирают завалы

Число погибших в результате взрыва на предприятии в поселке Лесной Рязанской области увеличилось до 14 человек, количество пострадавших составляет 149 человек. Катастрофа произошла в пороховом цехе завода. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте трагедии, одновременно оказывая психологическую помощь родственникам погибших и пострадавшим.

Читать полностью » В ФСБ сообщили, что удалось предотвратить атаку украинского БПЛА на Смоленскую АЭС 17.08.2025 в 17:03

Спис завис над атомной станцией: как сорвали атаку украинского дрона

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении попытки атаки украинского беспилотника на Смоленскую атомную электростанцию. По данным ЦОС ФСБ, в ночь на 17 августа средства радиоэлектронной борьбы подавили дрон самолётного типа "Спис" над территорией станции. Его уничтожили до приближения к критически важным объектам АЭС.

Читать полностью » Тишковец: Москву ждет неделя сильных дождей с месячной нормой осадков 17.08.2025 в 12:59

Семь ведер воды на метр: какой сюрприз готовит москвичам погода

Столичный регион ожидает неделя дождливой и прохладной погоды, в течение которой может выпасть до 73 миллиметров осадков. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, это эквивалентно семи ведрам воды на квадратный метр, что составляет почти месячную норму для Москвы. Последние дни лета порадуют москвичей теплом до +25...+30 градусов.

Читать полностью »

Новости
СФО

Четыре человека пострадали при крушении катера на реке Малый Енисей в Туве
Красота и здоровье

Врачи: свежевыжатые овощные соки помогают восполнить дефицит витаминов
ПФО

В Саратове возродили военное училище РХБ защиты имени генерала Кириллова
ДФО

Владивосток вошел в тройку городов России с лучшим ресторанным сервисом
Дом

Чем убрать запах кошачьей мочи с мебели, ковров и одежды — рекомендации специалистов
Туризм

FlightRadar24: рейс Spirit Airlines прошёл через область урагана "Эрин"
Наука и технологии

Учёные обнаружили новые окаменелости в Африке, подтверждающие теорию массового вымирания
Садоводство

Садоводам назвали три главные задачи в конце лета для ухода за участком
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru