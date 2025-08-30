Пропали без вести: что известно о судьбе пропавших при украинском вторжении в регион РФ

Власти Курской области продолжают активную работу по установлению судеб людей, пропавших во время проникновения украинских военных формирований на территорию региона. Согласно последним официальным данным, первоначальный список включал 2132 человека, чье местонахождение требовалось проверить.

Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что к настоящему моменту удалось выяснить обстоятельства 1542 человек из этого перечня. Большинство из них (1430 человек) были найдены живыми, тогда как 112 человек признаны погибшими. При этом 590 граждан продолжают оставаться в категории пропавших без вести.

По словам главы региона, имеется предварительная информация о возможном местонахождении примерно 300 из числа пропавших. Часть из них предположительно находится в плену или на освобожденных территориях, некоторые могли погибнуть. Отдельно ведется переговорный процесс относительно 23 жителей области, которые, по данным, находятся в Сумской области Украины.

Особую сложность представляет процесс эвакуации тел погибших мирных жителей из приграничных районов. Военные и сотрудники следственных органов оказывают содействие в этой работе — с начала года удалось 201 тело.

Хинштейн заверил, что работа по установлению судеб всех пропавших без вести будет продолжена с привлечением всех органов власти и организаций, включая МЧС, аппарат уполномоченного по правам человека, министерство обороны и правоохранительные структуры.