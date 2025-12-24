Пропавшие без вести в Гонконге: как работа по паспортизации захоронений раскрывает забытые страницы истории

Представительство Министерства обороны РФ, а также посольство России в КНР и генеральное консульство РФ в Гонконге начинают работу по паспортизации захоронений советских моряков, погибших в начале Второй мировой войны в Гонконге. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС советник посольства России в Китае, руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом в КНР Андрей Кисенко.

Паспортизация воинских захоронений

Основной целью этой работы является учет и паспортизация российских воинских захоронений. В рамках работы будет осуществляться поиск утраченных или неучтенных захоронений и мемориалов. Уникальным достижением стало обнаружение в Гонконге захоронений российских моряков, погибших и умерших при исполнении служебных обязанностей в конце XIX — начале XX века.

"Это очень важный процесс, который помогает нам сохранить историческую память о российских военных", — отметил Кисенко.

В ходе архивно-поисковой работы, проведенной сотрудниками генконсульства России в Гонконге и представительства Минобороны РФ, было установлено, что на кладбище Happy Valley в Гонконге захоронены шесть военных моряков Российского императорского флота, а также пять советских моряков, погибших в начале Второй мировой войны.

Работа по реставрации захоронений

В настоящий момент работа по поиску могил и их паспортизации продолжается. На данный момент удалось установить точные места захоронений и собрать необходимые сведения для паспортизации пяти из них.

Эти могилы, по словам Кисенко, будут поставлены на государственный учет и станут старейшими из сохранившихся русских воинских захоронений в Китае.

Однако захоронения требуют срочной реставрации, включая восстановление эпитафий. Для этого необходимо получить согласие китайской стороны, и этот вопрос уже находится в процессе решения через генконсульство России в Гонконге.

Важность сохранения исторической памяти

На кладбище Happy Valley российские дипломаты возложили цветы на могилы советских моряков. Генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов, принимавший участие в церемонии, отметил, что это событие символизирует завершение юбилейного года Победы в Великой Отечественной войне важным этапом поисковых работ.

"Мы благодарны местным властям за сотрудничество в сборе информации о российских захоронениях и поддержку в деле сохранения исторической памяти", — добавил он.

История гибели моряков

Летом 1941 года четыре судна Дальневосточного морского пароходства — "Кречет", "Свирьстрой", "Сергей Лазо" и "Симферополь" — были направлены в Гонконг для капитального ремонта. В декабре того же года японские войска, атакующие Гонконг, обстреляли советские гражданские суда, хотя СССР в то время не находился в состоянии войны с Японией.

В результате обстрела пароход "Кречет" был потоплен, другие суда получили повреждения. Несколько моряков погибли, остальные были интернированы. Только в конце 1942 — начале 1943 года советским морякам удалось вернуться в СССР.