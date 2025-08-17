Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бабушка на пляже
Алла Малькова Опубликована сегодня в 17:11

Помнит войну, но забыла дорогу домой: как искали 110-летнюю бабушку в лесу

110-летнюю пенсионерку нашли живой после трёх дней поисков в нижегородском лесу

В Нижегородской области завершились успехом масштабные поиски 110-летней Анастасии Юрченко, которая три дня провела в лесу. Пенсионерка, страдающая деменцией и рассеянным склерозом, 14 августа ушла из дома в деревне Малое Туманово и потерялась.

Как сообщили в поисково-спасательной группе "Рысь-Арзамас", женщину обнаружили живой 17 августа. В поисках участвовали сотрудники МЧС, полиции и волонтёры. Добровольцы также проверяли записи с видеорегистраторов проезжавших машин — возможно, камеры могли зафиксировать пенсионерку.

По данным местных СМИ, Анастасия Петровна, несмотря на возраст и проблемы с памятью (она не помнит недавние события), хорошо сохранила воспоминания о прошлом — например, о событиях 50-летней давности.

Сейчас женщину осматривают врачи. Как именно ей удалось выжить три дня в лесу, учитывая её состояние здоровья и возраст, пока неизвестно. Родственники и спасатели благодарят всех, кто участвовал в поисках.

Эксперты говорят, что этот случай вновь поднимает вопрос о необходимости специальных GPS-трекеров или других средств для пожилых людей с деменцией, особенно в сельской местности. В прошлом году в России запустили программу "ЛизаАлерт" по поиску пропавших, подобные технологии могли бы предотвращать такие происшествия.

