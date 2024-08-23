Пропалестинский марш протестующих направляется к съезду Демократической партии в Чикаго

Тысячи участников пропалестинской демонстрации направились маршем к спортивной арене "Юнайтед-центр" в Чикаго, где проходит Национальный съезд Демократической партии США. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.
Активисты требуют от Демократической партии прекратить военную поддержку Израиля, принять меры для установления перемирия в секторе Газа и сократить расходы на оборону. Протестующие собирались в течение нескольких часов в парке, находящемся в двух кварталах от "Юнайтед-центра". По данным председателя организации "Сеть палестинских общин США" Хатема Абудаи, в марше участвуют около 5 тысяч человек.
Безопасность мероприятия обеспечивают сотни полицейских, а также присутствует начальник полиции Чикаго Ларри Снеллинг. Акция проходит мирно, и нарушений порядка не зафиксировано.
Демонстрация была организована коалицией "Марш на Национальный съезд Демократической партии", в которую вошли различные группы, включая антивоенные, правозащитные и организации, поддерживающие Палестину, права рабочих и мигрантов.
Ранее, в понедельник, после массовой демонстрации, проведенной этой же коалицией, группа протестующих повредила ограждение вокруг "Юнайтед-центра". Позднее полиция оттеснила демонстрантов.
На съезде демократов, который скоро завершится, ожидается, что вице-президент США Камала Харрис официально объявит о своём намерении баллотироваться на пост президента на выборах в ноябре.
Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)
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