Проникновение без взлома и прыжок с высоты: египетская полиция расследует инцидент с россиянками

В Новом Каире, пригороде египетской столицы, гражданка России получила переломы после падения со второго этажа, пытаясь спастись от злоумышленника, проникшего в квартиру. Об этом сообщает Cairo 24. По данным портала, мужчина преследовал трёх россиянок, а затем воспользовался тем, что дверь жилья оказалась открыта.

Как злоумышленник оказался в квартире

В публикации Cairo 24 говорится, что в ходе предварительного расследования установили маршрут подозреваемого. По версии следствия, он заметил, как три гражданки России вошли в жилой дом в Новом Каире. Спустя примерно час мужчина последовал за ними и, как утверждается, обнаружил открытую дверь квартиры.

"В ходе предварительного расследования удалось установить, что обвиняемый увидел, как трое гражданок России вошли в жилой дом в Новом Каире. Он последовал за ними спустя час и обнаружил, что дверь квартиры открыта", — говорится в публикации Cairo 24.

После этого, как следует из описания, мужчина проник внутрь и увидел, что одна из женщин спит на диване. Согласно версии, изложенной порталом, злоумышленник попытался обнять её, после чего женщина проснулась и отреагировала попыткой немедленно уйти из комнаты.

Попытка спастись и последствия падения

По данным Cairo 24, россиянка выбежала на балкон и, спасаясь, прыгнула со второго этажа. Падение закончилось травмами: у пострадавшей диагностировали переломы. В материале подчёркивается, что инцидент произошёл в жилом здании, а остальные женщины в квартире после произошедшего обратились за помощью.

Другие находившиеся в квартире женщины вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов, как сообщает портал, вскоре задержали предполагаемого нападавшего. Детали его личности и квалификация действий в публикации не приводятся, но отмечается, что речь идёт о проникновении в жильё с намерениями, которые расследование рассматривает как насильственные и корыстные.

Что известно о дальнейших действиях полиции

В сообщении Cairo 24 акцент сделан на том, что предварительное расследование уже описывает последовательность событий и обстоятельства проникновения. После задержания злоумышленника расследование сосредоточено на сборе доказательств и уточнении эпизодов произошедшего. Отдельно фиксируется, что пострадавшая получила травмы именно в момент попытки спастись.

При этом Cairo 24 приводит формулировки, указывающие на сочетание угрозы насилия и возможного ограбления. Сама логика версии следствия строится вокруг наблюдения за женщинами, ожидания и использования открытой двери как способа попасть в квартиру. Дальнейшие выводы по делу будут зависеть от результатов следственных действий и показаний участников.