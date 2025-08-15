От стали до вина: какие производственные секреты раскроют туристам на Кубани

Краснодарский край расширяет возможности для промышленного туризма, представив четыре специализированных маршрута, которые охватывают более 20 предприятий региона. Этот проект позволяет гостям и жителям Кубани заглянуть за кулисы производственных процессов — от выплавки стали до создания любимых кондитерских изделий.

Флагманским стал маршрут "Индустриальный калейдоскоп Причерноморья", который за два дня знакомит туристов с шестью предприятиями обрабатывающей промышленности и винодельческими хозяйствами. Путешествие начинается в Краснодаре, проходит через Абинск и Анапу и завершается в Новороссийске. Участники увидят, как производят металлоконструкции на экспорт, как перерабатывают растительное сырье в фиточаи и даже посетят единственный в мире музей цементной отрасли.

Для ценителей вин разработан отдельный тур "Винные дороги Краснодарского края", включающий посещение виноделен Темрюкского района, Анапы, Новороссийска и Геленджика. Здесь можно не только продегустировать местные вина, но и узнать все этапы их создания — от сбора винограда до бутилирования.

Два новых маршрута — "Строительная сила Псебая" и "Промышленная мощь русского юга" — предлагают погрузиться в мир производства стройматериалов и кондитерских изделий. Гости увидят, как делают вафли, пряники и конфеты, а завершат путешествие экскурсией по Краснодару и посещением крупного садового хозяйства в Славянске-на-Кубани.

Проект реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). В 2023 году 25 кубанских предприятий прошли обучение и получили право проводить экскурсии, что делает промышленный туризм в регионе не только увлекательным, но и профессионально организованным.