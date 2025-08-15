Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:12

От стали до вина: какие производственные секреты раскроют туристам на Кубани

Краснодарский край представил четыре новых маршрута промышленного туризма

Краснодарский край расширяет возможности для промышленного туризма, представив четыре специализированных маршрута, которые охватывают более 20 предприятий региона. Этот проект позволяет гостям и жителям Кубани заглянуть за кулисы производственных процессов — от выплавки стали до создания любимых кондитерских изделий.

Флагманским стал маршрут "Индустриальный калейдоскоп Причерноморья", который за два дня знакомит туристов с шестью предприятиями обрабатывающей промышленности и винодельческими хозяйствами. Путешествие начинается в Краснодаре, проходит через Абинск и Анапу и завершается в Новороссийске. Участники увидят, как производят металлоконструкции на экспорт, как перерабатывают растительное сырье в фиточаи и даже посетят единственный в мире музей цементной отрасли.

Для ценителей вин разработан отдельный тур "Винные дороги Краснодарского края", включающий посещение виноделен Темрюкского района, Анапы, Новороссийска и Геленджика. Здесь можно не только продегустировать местные вина, но и узнать все этапы их создания — от сбора винограда до бутилирования.

Два новых маршрута — "Строительная сила Псебая" и "Промышленная мощь русского юга" — предлагают погрузиться в мир производства стройматериалов и кондитерских изделий. Гости увидят, как делают вафли, пряники и конфеты, а завершат путешествие экскурсией по Краснодару и посещением крупного садового хозяйства в Славянске-на-Кубани.

Проект реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). В 2023 году 25 кубанских предприятий прошли обучение и получили право проводить экскурсии, что делает промышленный туризм в регионе не только увлекательным, но и профессионально организованным.

