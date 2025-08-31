Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рыбак с трофейным тайменем на сибирской реке
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:54

Сибирь в минусе: лишь три региона показали рост промышленности за 7 месяцев

Статистика промпроизводства СФО: только Хакасия, Омская область и Алтай демонстрируют рост

По итогам первых семи месяцев 2025 года только три субъекта Сибирского федерального округа продемонстрировали положительную динамику промышленного производства. Согласно данным статистических ведомств, лидером по росту стала Республика Хакасия с показателем 104,3%, где основной вклад в увеличение объемов внесла добыча металлических руд и угля.

На втором месте расположилась Омская область с индексом 103,7%, где наибольший рост показали обрабатывающие производства. Замыкает тройку регионов с положительной динамикой Республика Алтай с modest показателем 100,8%.

Новосибирская область показала нулевой рост, сохранив объемы производства на уровне прошлого года. Шесть других субъектов СФО продемонстрировали снижение промышленного производства: наиболее значительное падение зафиксировано в Кемеровской области (93,3%), Алтайском крае (96,8%) и Иркутской области (97,3%).

Общероссийский показатель индекса промышленного производства за отчетный период составил 101,1%, что превышает средние значения по Сибирскому федеральному округу. Разрыв в динамике развития между регионами СФО и общероссийскими показателями свидетельствует о сохранении структурных проблем в промышленности сибирских субъектов, отмечают экономисты.

