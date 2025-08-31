Сибирь в минусе: лишь три региона показали рост промышленности за 7 месяцев

По итогам первых семи месяцев 2025 года только три субъекта Сибирского федерального округа продемонстрировали положительную динамику промышленного производства. Согласно данным статистических ведомств, лидером по росту стала Республика Хакасия с показателем 104,3%, где основной вклад в увеличение объемов внесла добыча металлических руд и угля.

На втором месте расположилась Омская область с индексом 103,7%, где наибольший рост показали обрабатывающие производства. Замыкает тройку регионов с положительной динамикой Республика Алтай с modest показателем 100,8%.

Новосибирская область показала нулевой рост, сохранив объемы производства на уровне прошлого года. Шесть других субъектов СФО продемонстрировали снижение промышленного производства: наиболее значительное падение зафиксировано в Кемеровской области (93,3%), Алтайском крае (96,8%) и Иркутской области (97,3%).

Общероссийский показатель индекса промышленного производства за отчетный период составил 101,1%, что превышает средние значения по Сибирскому федеральному округу. Разрыв в динамике развития между регионами СФО и общероссийскими показателями свидетельствует о сохранении структурных проблем в промышленности сибирских субъектов, отмечают экономисты.