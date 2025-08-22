Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© ФИЦ КНЦ СО РАН by Анастасия Тамаровская is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:29

В Сибири состоялось открытие уникального экспертного центра промышленной диагностики

В Омске открыли первый в РФ вузовский эксперт-центр диагностики промоборудования и транспорта

На базе Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) в Омске состоялось открытие уникального экспертного центра диагностики промышленного оборудования и транспорта G-Profi Expert Center. Проект реализован при поддержке компании "Газпромнефть — смазочные материалы" в рамках стратегии по созданию современной образовательной инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров.

Центр оснащен передовой лабораторией, укомплектованной приборами мобильной диагностики, специализированным оборудованием для отбора и анализа проб масел и эксплуатационных жидкостей, а также современной мультимедийной системой для визуализации исследовательских процессов. Это первый в России образовательный объект подобного уровня, созданный непосредственно на площадке высшего учебного заведения.

Ключевой задачей новой площадки станет проведение практических испытаний современных смазочных материалов и технических жидкостей, что позволит студентам и аспирантам приобрести уникальные компетенции в области диагностики и анализа работы сложного промышленного оборудования. Учащиеся получат доступ к реальным производственным кейсам и возможность участия в прикладных проектах, что значительно повысит их конкурентоспособность на рынке труда.

Как отметил министр науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области Александр Кольцов, создание таких высокотехнологичных центров имеет стратегическое значение для региона, способствуя сокращению оттока молодежи и формированию привлекательных условий для профессионального роста непосредственно в Омской области.

Новый центр стал сороковым объектом в федеральной сети экспертных центров диагностики, целью которой является формирование единых стандартов в области технического обслуживания оборудования и разработка инновационных решений для различных отраслей экономики.

