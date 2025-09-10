Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Нейросеть
Нейросеть
© Flickr by Liam Huang is licensed under CC BY 2.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована 11.09.2025 в 0:49

"Срочно нужны деньги на лечение матери": как нестандартные сценарии улучшают работу ИИ

Герман Греф: нейросети работают лучше при постановке задач с мотивацией

Глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал о новых подходах к работе с нейросетями и перспективах их применения в банковской сфере. По его словам, качество работы ИИ во многом зависит от того, как именно формулируется задача.

Сила постановки задачи

Греф отметил, что нейросети реагируют на специальные инструкции и начинают работать "на пределе возможностей", если им задавать задачу в необычном контексте.

  • В качестве примера он привёл сценарий, когда программисту предлагается обратиться к ИИ "от лица опытного кодера, которому срочно нужны деньги на лечение матери".

  • Дополнительное условие — выполнение задачи ради получения $1 млрд.

  • По словам Грефа, такие "сильные мотивационные рамки" заметно повышают качество результата.

Он добавил, что аналогично работает и моделирование угрозы наказания, хотя такие подходы скорее носят экспериментальный характер.

От "человек-машина" к "машина-машина"

В "Сбере" тестируют форматы, при которых нейросети напрямую обмениваются задачами без участия человека. Такой диалог идёт быстрее и позволяет системам находить оптимальные алгоритмы.

  • Над процессом работает более крупная языковая модель, которая анализирует аргументы и выбирает лучшее решение.

  • По словам Грефа, это новый уровень промпт-инжиниринга, где человек задаёт лишь условия, а взаимодействие происходит между машинами.

Автономность и контроль

  • Современные большие языковые модели (БЯМ) становятся более самостоятельными: при нехватке данных они могут обращаться к интернету или к другим системам.

  • Встроенный механизм reasoning позволяет отслеживать цепочку рассуждений и видеть, как модель меняет ход решения при ошибках.

  • Уже сейчас многие банковские функции можно строить без вмешательства человека.

Баланс эффективности и безопасности

Греф признал, что ограничения замедляют работу ИИ и делают её менее оптимальной. При этом в "Сбере" особое внимание уделяется вопросам безопасности:

  • над разработкой ИИ работают несколько тысяч специалистов,

  • анализом и аудитом моделей занимается около 50 экспертов.

По оценке главы банка, отставание "Сбера" от мировых лидеров в области ИИ составляет полгода — год.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Энтузиаст создал визитку Bouija с локальной языковой моделью сегодня в 10:39

Визитка, которая разговаривает: энтузиаст встроил в неё языковую модель

Энтузиаст создал визитную карточку с офлайн-ИИ: проект Bouija работает на ESP32-S3, выводя ответы модели через 46 светодиодов в стиле доски Уиджи.

Читать полностью » Китайский производитель роботов Unitree Robotics готовится к размещению на $7 млрд сегодня в 6:39

7 млрд за железо с интеллектом: инвесторы открывают охоту на роботов

Unitree Robotics выходит на биржу STAR Market с оценкой $7 млрд. IPO станет ключевым тестом интереса инвесторов к рынку гуманоидных роботов и embodied AI.

Читать полностью » OpenAI создаёт первый мультфильм Critterz с использованием ИИ сегодня в 6:38

Когда сценарий пишет GPT-5: что ждёт зрителей в 2026 году

OpenAI снимет мультфильм Critterz с помощью ИИ. Бюджет — менее $30 млн, премьера в Каннах в 2026 году. Проект должен показать, что нейросети готовы для большого экрана.

Читать полностью » Пациент узнал, что его терапевт вводил разговор в ChatGPT — MIT сегодня в 4:29

Пациент случайно увидел: его терапевт говорил голосом ChatGPT

MIT Technology Review сообщило, что психотерапевты тайно используют ChatGPT во время сессий. Такая практика нарушает доверие пациентов и может противоречить HIPAA.

Читать полностью » The Information: Microsoft внедрит технологии Anthropic в Microsoft 365 сегодня в 2:29

Microsoft готовит неожиданное усиление Copilot — и это не OpenAI

Microsoft внедрит Claude от Anthropic в Excel и PowerPoint. Модели будут работать через AWS, но тарифы Microsoft 365 не изменятся.

Читать полностью » Apple Watch Series 11 получили уведомления о гипертонии и улучшенный трекер сна сегодня в 0:28

Спутниковая связь на запястье: почему Apple Watch Ultra 3 круче смартфона

Apple обновила линейку умных часов: Watch SE 3 с Always-On и 5G, Series 11 с трекером гипертонии и Watch Ultra 3 со спутниковой связью.

Читать полностью » Зарядка Galaxy S26 Ultra останется на уровне 45 Вт, несмотря на ожидания улучшений вчера в 22:54

Galaxy S26 Ultra: почему скорость зарядки не оправдает ожидания

Ожидания поклонников Samsung по поводу увеличения мощности зарядки Galaxy S26 Ultra не оправдаются: флагман останется на уровне предыдущей модели с зарядкой на 45 Вт.

Читать полностью » Преимущества iPhone перед Android-смартфонами в 2025 году вчера в 20:58

iPhone снова выигрывает: почему Android-смартфоны проигрывают

Почему айфон продолжает быть лучшим выбором в 2025 году: экосистема, производительность и уникальные возможности.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Стали известны основные шаги по чистке аквариума для поддержания здоровья рыб
Спорт и фитнес

Александр Мостовой отреагировал на банкротство футбольного клуба "Химки"
Дом

Замаринованное мясо хранится дольше, чем свежее без обработки
Еда

Лазанья с фаршем и томатным соусом по рецепту итальянских поваров занимает 45 минут
Питомцы

Фотосессия с попугаем: пошаговые инструкции для начинающих
Красота и здоровье

Невролог Анна Демьяновская рассказала, как распознать первые признаки болезни Паркинсона
Садоводство

Пасленовые против пасленовых: как избежать взаимного угнетения растений на грядках
Наука

James Webb: загадочный сигнал из ранней Вселенной ставит ученых в тупик
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet