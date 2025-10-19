Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ИИ за работой
ИИ за работой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by DALL\u00b7E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:46

Промпт — это новый навык письма: как правильно разговаривать с ИИ, чтобы он не нёс чепуху

Инструкция: что включать в подсказку к ИИ, чтобы получить точный ответ

Чат-боты давно перестали быть игрушкой для технарей: сегодня это рабочий инструмент, который умеет писать, анализировать, объяснять и даже спорить. Но всё, как и в любом ремесле, держится на умении давать точные и человечные подсказки. Ниже — практическое руководство, как "разговаривать" с большим языковым моделем (LLM), чтобы получать не шаблон, а пользу.

Зачем вообще учиться писать подсказки

Хорошая подсказка экономит часы: вы получаете более точный ответ, меньше редактируете и реже ловите "галлюцинации". Плохая — даёт много слов, но мало смысла. Подсказка — это не команда, а бриф: контекст, задача, ограничения, стиль и адресат. Чем точнее вы "настроили сцену", тем выше шанс на результат без повторных кругов.

Базовые принципы, которые работают всегда

  1. Разговаривайте с ИИ как с коллегой. Это не компилятор, а собеседник. Задавайте цель, поясняйте "почему", фиксируйте критерии качества и ограничения.

  2. Давайте контекст: исходные данные, аудиторию, тон, формат ответа, длину, примеры идеального результата.

  3. Просите шаги и обоснования. Так вы удержите логику и снизите риск выдумок.

  4. Итерируйте: короткий ответ → уточнение → правка → финал. Диалоговая природа ИИ — ваш инструмент.

  5. Помните, что стиль и адресат — разные вещи. "Кто говорит?" и "кому говорим?" задают принципиально разные траектории ответа.

"Почему вы так считаете?", — удобный якорь, чтобы получить обоснование.
"Какие доказательства подтверждают ваш ответ?", — ещё одна полезная формулировка для проверки логики.

Сравнение подходов к подсказкам

Подход Когда уместен Сильные стороны Слабые стороны
"Голый вопрос" в одно предложение Быстрый черновик, простые факты Скорость Повышенный риск неточности и общих фраз
Контекстный бриф (кто, что, зачем, ограничения) Задачи со смыслом и нюансами Точность, меньше правок Требует времени на формулировку
Ролевая маска (личность автора) Нужен определённый угол зрения Последовательный тон, глубина Можно переиграть и получить карикатуру
Аудиторная маска (для кого пишем) Обучение, пресейл, отчёты Адаптация языка Риск потерять детали
Примеры-эталоны + формат Документы, пресс-релизы, код-стайл Качество и структурная верность Нужны хорошие образцы

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Определите цель: что должно случиться после чтения ответа (решение, план, список задач, письмо клиенту).

  2. Опишите контекст: кто вы, отрасль, ограничения по времени/бюджету, риски, исходные данные.

  3. Назначьте роль модели: "опытный редактор B2B", "преподаватель математики", "менеджер продукта FinTech".

  4. Укажите аудиторию: студент, CFO, тимлид, клиент без техбэкграунда.

  5. Попросите структуру: список шагов, таблицу, чек-лист, Markdown или JSON.

  6. Задайте критерии качества: фактаж, ссылки на источники, прикладные примеры, тон (нейтральный/дружелюбный).

  7. Ограничьте длину: "до 400 слов", "3 пункта + резюме в 2 предложения".

  8. Запросите обоснование: "к каждому пункту — почему это важно".

  9. Попросите альтернативы: "дай 2-3 варианта решения с компромиссами".

  10. Проведите итерацию: "уточни для рынка ЕС", "перепиши для презентации на 1 слайд".

Полезные инструменты и сервисы

• Браузерные расширения: "Continue in ChatGPT", "AIPRM" — для шаблонов подсказок.
• Рабочие связки: ChatGPT/Claude/Gemini для текста; Perplexity для поиска с источниками; Notion/Obsidian — для хранения промптов и эталонов.
• Разработчикам: GitHub Copilot/Codeium для кода; задавайте формат ответа (diff/patch, функции с сигнатурой, unit-тесты).

Ошибка → Последствие → Альтернатива (с решениями)

• Ошибка: "Сделай красиво".
• Последствие: общие фразы.
• Альтернатива: бриф + эталон + формат ответа. Используйте AIPRM/шаблоны в Notion для быстрых заготовок.
• Ошибка: нет адресата.
• Последствие: неверный тон и глубина.
• Альтернатива: "объясни CFO/старшекласснику/новому сотруднику". Сохраняйте удачные роли как пресеты.
• Ошибка: верите на слово без проверки.
• Последствие: галлюцинации в документах.
• Альтернатива: "добавь 3 источника с датами" + вручную верифицируйте. Для поиска — Perplexity, затем сравните версии.
• Ошибка: одна длинная просьба на всё.
• Последствие: потеря фокуса.
• Альтернатива: каскад из коротких задач: draft → критикуй → улучшай → упакуй.

А что если модель "уходит в сторону"?

Сделайте "жёсткий ресет" задачи: кратко повторите цель, контекст и формат ("TL;DR: мы готовим бриф для клиента X, 150 слов, 3 выгоды, 1 CTA"). Если диалог всё равно дрейфует, начните новый сеанс и вставьте краткий конспект того, что уже было решено.

Таблица "Плюсы и минусы" использования ролевых и аудиторных масок

Что используем Плюсы Минусы
Роль автора (персона) Последовательность голоса и логики Риск стилизации вместо сути
Аудитория (для кого) Ясность и уместные примеры Может упростить чересчур
Эталоны/шаблоны Формат и качество стабильно Нужны хорошие примеры
Обоснование/ссылки Понимаете логику модели Увеличивает объём ответа

FAQ

Как выбрать тон и глубину?
Назовите аудиторию и кейс применения: "построй объяснение для тимлида, 200 слов, профессионально-дружелюбно, без сленга".
Что делать, если ответы повторяются?
Смените роль/аудиторию, добавьте ограничение ("только примеры из e-commerce 2024-2025"), запросите контрпримеры.
Как просить ссылки?
Требуйте минимум три источника с датами и кратким резюме. Важное — проверяйте вручную.
Можно ли давать примеры формата?
Нужно. Покажите 1-2 эталона и попросите следовать им: "структура, как в примере А".

Мифы и правда (ClaimReview)

Миф: одна "магическая" подсказка решит всё.
Правда: лучшая практика — серия коротких итераций.
Миф: роли — маркетинговый трюк.
Правда: роль задаёт фокус: критерии, риски, приоритеты решения.
Миф: детекторы на 100% определяют ИИ-текст.
Правда: точность далека от абсолютной; критично — верификация фактов, а не "поиск ИИ".

Сон и психология: почему усталость ломает подсказки

Когнитивная усталость ведёт к расплывчатым формулировкам и растущему числу итераций. Рабочие приёмы: таймбоксы по 25-45 минут, заранее подготовленные шаблоны, чек-лист брифа (цель → аудитория → формат → ограничения → примеры). Короткий отдых и "перезапуск" сеанса часто спасают больше, чем ещё один абзац уточнений.

3 интересных факта

  1. Уровень детализации промпта примерно в 2-3 раза сильнее влияет на полезность ответа, чем длина запроса.

  2. Явное указание аудитории снижает "галлюцинации", потому что модель выбирает более узкий распределённый контекст.

  3. Примеры-эталоны сокращают число итераций в сложных задачах (код/документы) на 30-50%.

Исторический контекст (ItemList/Event)

  1. 2022: массовое появление ChatGPT сделало промпт-инжиниринг прикладным навыком.

  2. 2023-2024: ролевые маски и аудиторные профили стали стандартом корпоративных гайдов.

  3. 2025: переход к "итеративным сценарием" (prompt → critique → refine → deliver) и интеграции с поиском и инструментами (IDE, BI, CRM).

Мини-коллекция готовых шаблонов

• Бриф для решения: "Ты — [роль]. Для аудитории [кто]. Цель [что должно произойти]. Дай [формат] на [объём], с примерами из [индустрия], в тоне [стиль]. Обоснуй каждый пункт и добавь риски с альтернативами".
• Проверка логики: "Составь 3-5 аргументов "за' и "против', укажи, что может пойти не так, и критерии, по которым выбираем решение".
• Ссылки: "Добавь 3 источника с датами, 1-2 предложения резюме по каждому, и укажи, что именно подтверждает источник".

"Объясните принципы работы нейронных сетей члену совета директоров, не являющемуся техническим специалистом", — удачный формат постановки аудитории.
"Объясните пиратскому капитану, что такое блокчейн", — приём, который помогает выбить модель из шаблонов и сделать объяснение яснее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

iPhone Air раскупили в Китае за считанные минуты — South China Morning Post вчера в 20:04
Китайский рынок в шоке: как местные бренды не успевают за iPhone Air

iPhone Air мгновенно раскупили в Китае, показывая, что интерес к новым моделям Apple остаётся невероятно высоким среди местных покупателей.

Читать полностью » Asus Zenbook 14 (2024) показал до 12 часов работы и лучшую клавиатуру в классе вчера в 19:17
Компактный, как планшет — мощный, как десктоп: Asus снова нашёл идеальный баланс

Asus Zenbook 14 2024 года остаётся эталоном баланса мощности, дизайна и автономности. Почему этот ультрабук до сих пор считается лучшим выбором для работы и путешествий?

Читать полностью » Большинство новых функций iPhone 17 Pro оказываются ненужными для повседневного использования вчера в 18:59
Обновление, которое разочарует: почему iPhone 17 Pro не оправдает ваши ожидания

Новый iPhone 17 Pro впечатляет на презентации, но в реальной жизни большинство функций оказываются малополезными для повседневного использования.

Читать полностью » Amazon построит модульную ядерную станцию Cascade в штате Вашингтон к 2030 году вчера в 17:16
Amazon запускает ядерную волну: собственные реакторы будут питать дата-центры

Amazon представила проект собственной атомной электростанции Cascade в Вашингтоне. Зачем технологическому гиганту ядерная энергия и когда начнётся строительство?

Читать полностью » Оптические сканеры замедляются при мокрых или жирных пальцах вчера в 16:58
Экран следит за пальцем: раскрываем тайны оптических и ультразвуковых сканеров

Современные смартфоны используют оптические и ультразвуковые сканеры отпечатков, и каждая технология влияет на скорость, удобство и безопасность разблокировки.

Читать полностью » Apple представила MacBook Pro M5 и готовит сенсорный MacBook с OLED-дисплеем — Bloomberg вчера в 15:17
Купили MacBook Pro M5? Через два года вы будете смотреть на него с грустью

Apple обновила MacBook Pro с процессором M5, но главное событие впереди: в 2026 году ноутбук впервые получит OLED-дисплей и сенсорный экран. Что известно о грядущем редизайне?

Читать полностью » Учёные ЮУрГУ разработали нейросеть для раннего обнаружения кибератак на промышленные системы вчера в 14:59
Поймать сбой до катастрофы: учёные нашли способ предсказать поломку по цифровому следу

Учёные ЮУрГУ разработали нейросетевую систему, способную вовремя замечать кибератаки и поломки оборудования. Технология уже доказала эффективность на реальных данных.

Читать полностью » OpenAI запретила создавать видео с Мартином Лютером Кингом в сервисе Sora вчера в 13:46
ИИ-свобода под контролем: кто теперь решает, кого можно показывать в видео

OpenAI ограничила использование образа Мартина Лютера Кинга в Sora после жалоб наследников. Почему компания пошла на этот шаг и что теперь ждёт ИИ-видео?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Ягодичный мостик помогает восстановить осанку и уменьшить боли в спине — мнение физиотерапевтов
Питомцы
Кинологи: крупные породы собак живут в среднем 8–10 лет и требуют усиленного контроля за суставами
Садоводство
Календула способна прорастать после зимы и не боится холода — садоводы
Садоводство
Флорист Берри предупредила: срезка цветов под солнцем приводит к обезвоживанию и потере цвета
Красота и здоровье
Учёные из Тайваня выяснили, что сидячая работа повышает риск смерти от сердечных заболеваний на 34%
Спорт и фитнес
Спортивные врачи рекомендовали заменять бег плаванием и йогой при восстановлении после травмы
Дом
Инструкция по уходу за пультами: частота чистки, безопасные средства и типичные ошибки пользователей
Авто и мото
Каждый второй вызов эвакуатора зимой связан с разряженным аккумулятором
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet