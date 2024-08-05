В нелегальном детском лагере в Приморье детей держали на острове вдали от цивилизации

В Приморском крае прекращена деятельность незаконно функционировавшего детского лагеря "Аскольд", расположенного на острове с тем же названием. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора города Фокино Владимира Синенко о закрытии лагеря. В ходе проверки было установлено, что лагерь не был внесен в реестр организаций детского отдыха и оздоровления, что лишало его права предоставлять свои услуги.
Кроме того, прокуратура выявила, что постройки на острове были возведены самовольно и не соответствовали требованиям безопасности, создавая угрозу жизни и здоровью детей.
В социальных сетях появилась информация о том, что условия проживания в лагере были крайне неудовлетворительными. Дети спали на мокрых матрасах из-за отсутствия стекла в окне, испытывали недостаток продуктов питания и горячей воды, а также сталкивались с антисанитарными условиями. Также сообщалось о случаях ненадлежащего обращения с детьми со стороны персонала.
В связи с выявленными нарушениями, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности несовершеннолетних". В настоящее время планируется эвакуация детей с острова, однако ее проведение затруднено из-за неблагоприятных погодных условий.
Фото: From Wikimedia Commons/ Friendsworldclub ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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