В нелегальном детском лагере в Приморье детей держали на острове вдали от цивилизации

В Приморском крае прекращена деятельность незаконно функционировавшего детского лагеря "Аскольд", расположенного на острове с тем же названием. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора города Фокино Владимира Синенко о закрытии лагеря. В ходе проверки было установлено, что лагерь не был внесен в реестр организаций детского отдыха и оздоровления, что лишало его права предоставлять свои услуги.

Кроме того, прокуратура выявила, что постройки на острове были возведены самовольно и не соответствовали требованиям безопасности, создавая угрозу жизни и здоровью детей.

В социальных сетях появилась информация о том, что условия проживания в лагере были крайне неудовлетворительными. Дети спали на мокрых матрасах из-за отсутствия стекла в окне, испытывали недостаток продуктов питания и горячей воды, а также сталкивались с антисанитарными условиями. Также сообщалось о случаях ненадлежащего обращения с детьми со стороны персонала.

В связи с выявленными нарушениями, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности несовершеннолетних". В настоящее время планируется эвакуация детей с острова, однако ее проведение затруднено из-за неблагоприятных погодных условий.

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