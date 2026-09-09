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Маркетплейс на ноутбуке и смартфоне
Маркетплейс на ноутбуке и смартфоне
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:21

Гаджет разряжается даже в кармане: простые изменения помогут сохранить заряд на весь день

Продлить время работы смартфона или ноутбука без подзарядки можно с помощью глубокой настройки операционной системы и контроля внешних условий эксплуатации, о чем NewsInfo рассказал программист, преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов. Эксперт подчеркнул, что системный подход к энергопотреблению позволяет значительно снизить нагрузку на аккумулятор и аппаратную часть устройства.

Ранее сообщалось, что ученые открыли способ переключения ячеек магнитной памяти с минимальными энергозатратами, стремясь достичь предела Ландауэра. Поскольку современная электроника теряет много тепла при записи данных, исследователи ищут методы сокращения термодинамических потерь в архитектуре процессоров.

Основным инструментом экономии заряда остаются внутренние параметры операционной системы. Ситнов пояснил, что современные платформы позволяют детально ограничивать активность фоновых процессов и сетевых подключений.

Иногда для оптимизации достаточно переключить один ползунок в предустановленных режимах производителя, однако для компьютеров доступны более радикальные методы воздействия на железо. Для стабильной работы интерфейса эксперты также рекомендуют отслеживать, как скрытые настройки ускоряют систему без замены комплектующих.

"В настройках операционной системы настроить режим энергопотребления. Операционная система позволяет настроить этот параметр достаточно подробно: настроить количество приложений которые могут работать в фоне, время работы в сети интернет, время когда приложение выключается после долгого неиспользования и так далее. Но бывают и более простые алгоритмы, когда производителем уже все просчитано и все настраивается одним ползунком", — рассказал Ситнов.

Для продвинутых пользователей эффективным решением станет андервольтинг, говорит эксперт. Это помогает найти баланс между производительностью и нагревом, что критично для долговечности техники. Не менее важно следить за состоянием программной среды, так как несовместимость софта провоцирует перегрев и быстрый разряд батареи.

"Можно снизить скорость процесса и видеокарты, можно сделать андервольтинг процессора и видеокарты. Андервольтинг — это процесс снижения энергопотребления комплектующих, за счет снижения напряжения питания. Настройка выставляется в bios или в специальном ПО для разгона, пытаясь поймать баланс между энергопотреблением и производительностью", — отметил специалист.

Он также упомянул о пользе периодической переустановки системы для очистки накопителя от программного мусора и перекалибровки контроллера питания. При этом стоит учитывать, что бесконтрольное удаление временных файлов не всегда ускоряет устройство и может дать обратный эффект.

Внешние факторы, такие как температура воздуха, тоже играют роль: литий-ионные ячейки быстрее теряют емкость на морозе или при сильной жаре. Несоблюдение температурного режима часто приводит к тому, что аккумулятор начинает стремительно терять заряд в неподходящих условиях.

"Переустановка операционной системы в редких случаях тоже может помочь, так как после долгого использования, идет захламление ОС лишними файлами оставшимися от старых приложений. Это влияет на общее быстродействие, так частично может улучшить энергопотребление, поскольку во время переустановки происходит перекалибровка батареи. Носите устройства зимой во внутреннем кармане, а летом в сумке с не припекающей расцветкой", — подытожил Кирилл Ситнов.

Помимо климатических условий, на ресурс техники влияет качество аксессуаров. Специалисты предупреждают, что некачественные блоки питания повреждают контроллеры, что сокращает срок службы мобильных устройств.

Проверено экспертом: эксперт в области технологий Марина Левченко, эксперт в области технологий Алексей Левшин

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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