Постоянный насморк у взрослого
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:11

Малышева предупредила: затяжной насморк может скрывать серьёзное заболевание

Врач Елена Малышева предупредила о рисках затяжного насморка

Насморк — одно из самых распространённых заболеваний, которое многие привыкли лечить самостоятельно. Однако иногда за обычным заложенным носом может скрываться серьёзная патология. Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" рассказала, в каких случаях затянувшийся насморк требует визита к специалисту и какие признаки нельзя игнорировать.

"К медикам необходимо обращаться, если насморк длится больше недели. Другими поводами для беспокойства являются носовые кровотечения, боль в области носовых пазух, заложенность только одной ноздри и потеря обоняния", — подчеркнула врач Елена Малышева.

Почему насморк нельзя пускать на самотёк

Большинство людей считают насморк безобидным симптомом простуды, однако он может быть сигналом воспаления околоносовых пазух, аллергии, полипов или других нарушений.

Если слизистая носа воспаляется дольше 7-10 дней, это значит, что организм не справляется самостоятельно, и заболевание может перейти в хроническую форму.

"Насторожиться следует и при насморке, возникающем после травмы головы", — отметила врач.

В некоторых случаях выделения из носа могут указывать на повреждение черепа и вытекание спинномозговой жидкости, поэтому самолечение недопустимо.

Тревожные симптомы, о которых говорит врач

По словам Малышевой, к специалисту нужно обращаться при следующих проявлениях:
• насморк не проходит больше недели;
• есть боль или давление в области лба и щёк;
• наблюдаются кровотечения из носа;
• заложена только одна ноздря;
• пропало обоняние;
• увеличились шейные лимфоузлы.

"Если лимфоузлы увеличены, необходимо записаться на приём к врачу", — подчеркнула Малышева.

Такие признаки могут указывать не только на простуду, но и на синусит, гайморит, фронтит или даже осложнения после травмы головы.

Как отличить обычный насморк от опасного

Насморк может быть вызван вирусами, бактериями, аллергией или механическими повреждениями. Простудный ринит обычно проходит за 5-7 дней, сопровождается прозрачными выделениями и не вызывает боли.

Если же появляются густые выделения, неприятный запах, давление в пазухах и головная боль — это признаки воспалительного процесса, требующего лечения.

Советы шаг за шагом: что делать при затяжном насморке

  1. Следите за продолжительностью симптомов. Если насморк длится более недели — обращайтесь к врачу.

  2. Промывайте нос солевыми растворами. Это поможет удалить слизь и увлажнить слизистую.

  3. Избегайте чрезмерного использования сосудосуживающих капель. Они дают временное облегчение, но при длительном применении вызывают привыкание.

  4. Поддерживайте влажность воздуха в помещении. Оптимальный уровень — 40-60%.

  5. Пейте больше жидкости. Это помогает разжижать слизь.

  6. Не игнорируйте боль и кровотечения. Эти симптомы требуют обследования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: лечить насморк только каплями.
    Последствие: привыкание и пересыхание слизистой.
    Альтернатива: использовать промывания и увлажняющие спреи.

  • Ошибка: греть нос при боли и гнойных выделениях.
    Последствие: распространение инфекции.
    Альтернатива: обратиться к ЛОР-врачу для диагностики и лечения.

  • Ошибка: терпеть насморк больше недели.
    Последствие: переход болезни в гайморит.
    Альтернатива: своевременно пройти обследование.

Таблица: когда насморк опасен

Признак Что это может означать Что делать
Насморк дольше 7 дней Хроническое воспаление или аллергия Обратиться к врачу
Кровь из носа Повреждение сосудов, повышенное давление Проверить давление, посетить ЛОР-врача
Боль в области пазух Синусит или гайморит Сделать рентген или КТ пазух
Потеря обоняния Вирусное воспаление, полипы Диагностика у специалиста
Насморк после травмы головы Возможна утечка спинномозговой жидкости Срочно в больницу

А что если насморк возник после простуды

Если после перенесённого ОРВИ слизь остаётся густой, а нос заложен, можно использовать аптечные растворы морской воды и противовоспалительные спреи. Но если симптомы не проходят 10 дней, нужно исключить бактериальную инфекцию и синусит — без антибиотиков в таких случаях не обойтись.

Важно не заниматься самолечением: неправильные препараты могут лишь усугубить воспаление.

Мифы и правда

Миф 1. Насморк можно не лечить — он пройдёт сам.
Правда. Без лечения простуда может перейти в хронический ринит или гайморит.

Миф 2. Потеря обоняния — безобидный симптом.
Правда. Это сигнал воспаления слизистой и возможного поражения нервов.

Миф 3. Если из носа идёт кровь — это просто сухость.
Правда. Иногда это симптом серьёзных сосудистых нарушений.

Часто задаваемые вопросы

Как долго можно использовать сосудосуживающие капли?
Не более 3-5 дней. Длительное применение вызывает зависимость и хронический отёк слизистой.

Можно ли лечить насморк народными средствами?
Некоторые помогают (ингаляции, промывания солевым раствором), но при осложнениях лучше обратиться к врачу.

Когда стоит идти к ЛОРу?
Если насморк длится больше недели, сопровождается болью или кровотечениями.

Помогают ли витамины при частом насморке?
Да, витамины C и D поддерживают иммунитет, снижая риск инфекций.

Исторический контекст

Проблема затяжного насморка известна с древности: ещё врачи Древнего Египта применяли солёную воду для очищения носа. Современные отоларингологи считают промывания и раннюю диагностику лучшей профилактикой осложнений. Сегодня медицина располагает безопасными средствами для восстановления дыхания без зависимости от капель, но главный совет остаётся прежним — при тревожных симптомах обращаться к врачу, а не терпеть заложенность неделями.

