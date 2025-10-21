Малышева предупредила: затяжной насморк может скрывать серьёзное заболевание

Насморк — одно из самых распространённых заболеваний, которое многие привыкли лечить самостоятельно. Однако иногда за обычным заложенным носом может скрываться серьёзная патология. Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" рассказала, в каких случаях затянувшийся насморк требует визита к специалисту и какие признаки нельзя игнорировать.

"К медикам необходимо обращаться, если насморк длится больше недели. Другими поводами для беспокойства являются носовые кровотечения, боль в области носовых пазух, заложенность только одной ноздри и потеря обоняния", — подчеркнула врач Елена Малышева.

Почему насморк нельзя пускать на самотёк

Большинство людей считают насморк безобидным симптомом простуды, однако он может быть сигналом воспаления околоносовых пазух, аллергии, полипов или других нарушений.

Если слизистая носа воспаляется дольше 7-10 дней, это значит, что организм не справляется самостоятельно, и заболевание может перейти в хроническую форму.

"Насторожиться следует и при насморке, возникающем после травмы головы", — отметила врач.

В некоторых случаях выделения из носа могут указывать на повреждение черепа и вытекание спинномозговой жидкости, поэтому самолечение недопустимо.

Тревожные симптомы, о которых говорит врач

По словам Малышевой, к специалисту нужно обращаться при следующих проявлениях:

• насморк не проходит больше недели;

• есть боль или давление в области лба и щёк;

• наблюдаются кровотечения из носа;

• заложена только одна ноздря;

• пропало обоняние;

• увеличились шейные лимфоузлы.

"Если лимфоузлы увеличены, необходимо записаться на приём к врачу", — подчеркнула Малышева.

Такие признаки могут указывать не только на простуду, но и на синусит, гайморит, фронтит или даже осложнения после травмы головы.

Как отличить обычный насморк от опасного

Насморк может быть вызван вирусами, бактериями, аллергией или механическими повреждениями. Простудный ринит обычно проходит за 5-7 дней, сопровождается прозрачными выделениями и не вызывает боли.

Если же появляются густые выделения, неприятный запах, давление в пазухах и головная боль — это признаки воспалительного процесса, требующего лечения.

Советы шаг за шагом: что делать при затяжном насморке

Следите за продолжительностью симптомов. Если насморк длится более недели — обращайтесь к врачу. Промывайте нос солевыми растворами. Это поможет удалить слизь и увлажнить слизистую. Избегайте чрезмерного использования сосудосуживающих капель. Они дают временное облегчение, но при длительном применении вызывают привыкание. Поддерживайте влажность воздуха в помещении. Оптимальный уровень — 40-60%. Пейте больше жидкости. Это помогает разжижать слизь. Не игнорируйте боль и кровотечения. Эти симптомы требуют обследования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: лечить насморк только каплями.

Последствие: привыкание и пересыхание слизистой.

Альтернатива: использовать промывания и увлажняющие спреи.

Ошибка: греть нос при боли и гнойных выделениях.

Последствие: распространение инфекции.

Альтернатива: обратиться к ЛОР-врачу для диагностики и лечения.

Ошибка: терпеть насморк больше недели.

Последствие: переход болезни в гайморит.

Альтернатива: своевременно пройти обследование.

