Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн потребовал от Генеральной прокуратуры и МВД расследования после публикации блогером из Дагестана Хавиером Ярмагомедовым видео, на котором он топчет православный крест, сопровождая свои действия оскорблениями в адрес христиан.

Хинштейн в своем телеграм-канале осудил действия Ярмагомедова, назвав их "мерзкими" и "бесчеловечными". Он призвал правоохранительные органы немедленно начать поиск блогера и привлечь его к ответственности.

Депутат подчеркнул, что такое "наглое надругательство над православными святынями" недопустимо и должно быть строго наказано в соответствии с законом.

По информации телеграм-канала "Многонационал", Ярмагомедов прислал видео, где он извиняется за свои действия. Он утверждал, что был спровоцирован и действовал в целях самообороны, выражая сожаление о случившемся и призывая провокаторов прекратить свои действия.

Фото: From Wikimedia Commons/ J.ROSENBERG (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)