Прокуратура Венесуэлы обвинила оппозицию в попытке захвата власти

Генеральная прокуратура Венесуэлы возбудила уголовные дела против лидера оппозиции Марии Корины Мачадо и кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса. Об этом сообщил глава ведомства Тарек Уальям Сааб.

Поводом для возбуждения дел стали публичные заявления оппозиционеров, в которых они, вопреки официальным результатам выборов, объявили себя победителями.

Прокуратура расценивает эти действия как узурпацию государственной власти и распространение дезинформации с целью разжигания беспорядков. Кроме того, оппозиционеров обвиняют в подстрекательстве к неподчинению властям и мятежу.

Напомним, что президентские выборы в Венесуэле состоялись 28 июля. Национальный избирательный совет объявил победителем Николаса Мадуро. Это решение вызвало волну протестов со стороны оппозиции.

В Каракасе и других городах произошли столкновения протестующих с полицией. Манифестанты забрасывали стражей порядка камнями и бутылками с зажигательной смесью, разрушали полицейские пункты, устраивали акты вандализма и грабежи.

В результате беспорядков погибли двое военных. За неделю после выборов было задержано более двух тысяч человек, которых обвиняют в терроризме, разжигании ненависти и разрушении государственной инфраструктуры.

Прокуратура Венесуэлы считает, что заявления оппозиции о своей победе на выборах и призывы к силовикам поддержать их могут быть квалифицированы как преступный сговор с целью насильственного захвата власти.

США, не дожидаясь завершения подсчета голосов и аудита, призвали мировое сообщество признать Эдмундо Гонсалеса победителем выборов, ссылаясь на "неопровержимые доказательства". Американские и европейские политики, отвечающие за международные отношения, пригрозили Николасу Мадуро "ответственностью", если он не уйдет в отставку, назвав результаты выборов сфальсифицированными.

В свою очередь, Москва призвала венесуэльскую оппозицию признать поражение на выборах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерёг другие страны от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

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