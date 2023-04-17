"Где прокуратура?" - жители Петербурга требуют проверить Беглова после ситуации с украинским флагом

Петербуржцы раскритиковали губернатора Александра Беглова за ситуацию с украинским флагом на заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Они призвали правоохранителей проверить градоначальника.

Мероприятие состоялось 14 апреля в Таврическом дворце. Перед его началом у здания был поднят флаг Украины. Его сорвал один из неравнодушных прохожих, которого впоследствии задержали. Сам Беглов и другие участники сессии тоже выступали на фоне символа недружественного государства.

В соцсетях петербуржцы подвергли градоначальника критике. Многие из них не понимают, как он мог допустить такую ситуацию.

Возмущенные жители Северной столицы призвали правоохранительные органы провести проверку действий Беглова. Некоторые комментаторы отметили, что его нужно убирать с губернаторского кресла и отправить под суд.

Ранее публицист Андрей Рост заявил, что поступок Беглова является предательством. Он подчеркнул, что градоначальник снова показал всем, что ему плевать на россиян и федеральную повестку.