Прокуратура по следам травмированной школьницы: кто будет платить за лечение и моральный вред
Во Владивостоке прокуратура начала проверку по факту травмирования школьницы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Травма школьницы на обледеневшем тротуаре
По информации из социальных сетей, инцидент произошел 25 декабря 2025 года, когда девочка поскользнулась на обледеневшем тротуаре на улице Русской по пути в школу и получила травму головы.
Проверка и меры реагирования
Прокуратура установит все обстоятельства происшествия и оценит действия ответственных лиц за содержание территории, а также полноту мер по ликвидации гололёда. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры, включая взыскание расходов на лечение пострадавшей и компенсацию морального вреда.
