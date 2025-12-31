Прокуратура по следам травмированной школьницы: кто будет платить за лечение и моральный вред

Во Владивостоке прокуратура начала проверку по факту травмирования школьницы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Травма школьницы на обледеневшем тротуаре

По информации из социальных сетей, инцидент произошел 25 декабря 2025 года, когда девочка поскользнулась на обледеневшем тротуаре на улице Русской по пути в школу и получила травму головы.

Проверка и меры реагирования

Прокуратура установит все обстоятельства происшествия и оценит действия ответственных лиц за содержание территории, а также полноту мер по ликвидации гололёда. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры, включая взыскание расходов на лечение пострадавшей и компенсацию морального вреда.