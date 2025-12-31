Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Советник генерального прокурора Наталья Поклонская
Советник генерального прокурора Наталья Поклонская
© kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:10

Прокуратура по следам травмированной школьницы: кто будет платить за лечение и моральный вред

Во Владивостоке прокуратура проверяет инцидент с травмой школьницы на обледеневшем тротуаре — пресс-служба

Во Владивостоке прокуратура начала проверку по факту травмирования школьницы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Травма школьницы на обледеневшем тротуаре

По информации из социальных сетей, инцидент произошел 25 декабря 2025 года, когда девочка поскользнулась на обледеневшем тротуаре на улице Русской по пути в школу и получила травму головы.

Проверка и меры реагирования

Прокуратура установит все обстоятельства происшествия и оценит действия ответственных лиц за содержание территории, а также полноту мер по ликвидации гололёда. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры, включая взыскание расходов на лечение пострадавшей и компенсацию морального вреда.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Во Владивостоке изъяли более 150 литров нелегального алкоголя — Пресс-служба правительства Приморья сегодня в 4:10
Контроль за алкоголем во Владивостоке: почему штрафы до полмиллиона — это не шутки

Во Владивостоке изъяли более 150 литров нелегального алкоголя перед Новым годом, нарушителям грозит штраф.

Читать полностью » Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье увеличилась на 11,3% за неделю — Роспотребнадзор вчера в 13:33
ОРВИ и грипп захватывают Приморье: массовые закрытия образовательных учреждений и новые ограничения

В Приморье увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом, что вызвало закрытие школ и введение новых ограничений.

Читать полностью » Мужчина получил травму из-за гололедицы во Владивостоке, сообщает DEITA.RU вчера в 11:20
Травмированные пешеходы на гололеде: что делать, чтобы избежать несчастных случаев зимой

Во Владивостоке продолжают происходить инциденты с пострадавшими из-за гололедицы. Власти начали проверку состояния дорог и пешеходной инфраструктуры.

Читать полностью » Врачи Приморья спасли жизнь девушке после тяжелой аварии на трассе Владивосток — Хабаровск — Доктор Питер 29.12.2025 в 15:26
Разрушительные травмы и борьба за жизнь: как врачи Приморья справились с трагедией на трассе

В Приморье врачи спасли жизнь девушке после серьезной аварии, провели сложную операцию и успешно стабилизировали ее состояние.

Читать полностью » Дети стали чаще просить здоровье близких вместо гаджетов в письмах Деду Морозу — ТАСС 29.12.2025 в 11:42
Подарки отошли на второй план: в письмах Деду Морозу появились совсем другие просьбы

Главный Дед Мороз Дальнего Востока рассказал, что дети все чаще просят здоровья для близких и домашних питомцев вместо гаджетов.

Читать полностью » Суд взыскал компенсацию с детсада после перелома ключицы у ребёнка — ДВ-РОСС 29.12.2025 в 10:26
Занятия закончились больницей: детский сад ответил за травму воспитанника

В Амурской области детский сад выплатит компенсацию после того, как четырёхлетний ребёнок сломал ключицу во время игр.

Читать полностью » Ветеранам труда предложили выходить на пенсию на год раньше — DEITA.RU 29.12.2025 в 10:26
Работали с юности — ждать до конца не хотят: для ветеранов труда готовят льготу

В Госдуме предложили разрешить ветеранам труда выходить на пенсию на год раньше — инициатива направлена в Минтруд.

Читать полностью » Минтруд включил писательскую деятельность в реестр профессий — PrimaMedia 29.12.2025 в 10:26
Писали по зову — признали по приказу: что изменится для авторов с 2026 года

С 2026 года писательство в России официально станет профессией, но авторы спорят, приведет ли это к реальной поддержке литературы.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Женщинам рекомендовано пить не более 200 мл шампанского на праздник – Денисова
Мир
Российский посол подчеркнул важность поддержки русской общины в США – Дарчиев
Технологии
Проблемы с производительностью Windows 11 сдерживают её популярность – TechRadar
Происшествия
В Туапсе повреждены дома и порт после атаки беспилотников, два пострадавших – оперативный штаб
Мир
Тара Рид назвала Украину несостоявшимся государством и критиковала Зеленского – РИА Новости
Красота и здоровье
Безалкогольный глинтвейн улучшает микроциркуляцию крови – Тарасова
Авто и мото
Украшение автомобиля гирляндами может привести к лишению прав – юрист Рудакова
Общество
Заброшенные костры становятся основной причиной зимних лесных пожаров – Советников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet