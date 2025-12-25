Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка и бездомные собаки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:01

Проклятие для уличных собак: решение суда по закону Астраханской области вызывает общественное возмущение

Третий апелляционный суд в Сочи оставил в силе закон Астраханской области о бездомных животных – ТАСС

Третий апелляционный суд в Сочи оставил в силе решение Астраханского областного суда от июля 2025 года, которое признало закон Астраханской области, регулирующий порядок обращения с бездомными животными в условиях экстраординарной ситуации, соответствующим законодательству. Суд подтвердил правильность норм, касающихся временного размещения животных и перечня заболеваний, при которых необходима эвтаназия уличных собак, сообщает ТАСС.

Оспоренные положения закона

Согласно решению Астраханского областного суда, были отклонены административные иски жителей региона, которые пытались оспорить положения закона №129/2023-ОЗ, принятого 27 декабря 2023 года. Этот закон регулирует деятельность по обращению с бездомными животными на территории области, включая вопросы, касающиеся временных пунктов размещения и эвтаназии животных в случае определенных заболеваний.

Также остался без изменений перечень заболеваний, при которых, согласно постановлению службы ветеринарии Астраханской области, уличных собак подлежит эвтаназии.

"Решение оставлено без изменения", — говорится в картотеке суда.

Проблема бездомных животных в регионе

Напомним, что в ноябре 2023 года власти Астраханской области ввели запрет на препятствование отлову безнадзорных животных, установив административную ответственность за нарушение этого запрета. Максимальный штраф по этому закону составляет 20 тыс. рублей. В области насчитывается более 23 тыс. бездомных собак, что стало одной из причин принятия жестких мер.

Закон, регулирующий усыпление агрессивных и больных бездомных животных, был принят в ответ на участившиеся случаи нападений собак на людей и ухудшение эпидемиологической ситуации по бешенству. С февраля 2022 года по апрель 2024 года в регионе было зафиксировано три случая гибели людей в результате нападений безнадзорных собак.

