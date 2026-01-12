Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Прохор Шаляпин
Опубликована сегодня в 14:32

Прохор Шаляпин идёт в зумерский словарь: народный трек соберут из "кринжа"

Прохор Шаляпин начал учить зумерский сленг для новой песни

Прохор Шаляпин решил выйти на территорию молодежного сленга и превратить "зумерский" язык в часть своей новой песни. Об этом сообщает KION со ссылкой на беседу артиста с "Общественной Службой Новостей": певец признался, что осваивает актуальные выражения, чтобы разговаривать с молодыми на одном языке и записать трек в народном стиле.

Зачем Шаляпину "язык зумеров"

Певец объясняет свою идею прагматично: он часто общается с блогерами-зумерами и хочет избежать недопониманий. По словам артиста, для него важно наладить с молодежью "ментальный и речевой контакт", чтобы оставаться "на одной волне" и не превращать каждую коммуникацию в спор из-за разных культурных кодов.

"Кринж" уже знают все, дальше — сложнее

Шаляпин рассказал, что уже выучил несколько популярных выражений и постепенно расширяет словарь.

"Современный сленг зумеров — это целое искусство. Я уже выучил некоторые топовые фразы… Например, распиаренное уже слово "кринж" — его даже моя мама знает, а вот слова "альтушка", "тянка" и подобные — это уже для более продвинутого уровня", — заявил артист.

Певец также отметил, что, несмотря на репутацию человека, который дружит с "немолодыми девчатами", он все равно хочет оставаться в тренде. В качестве примера Шаляпин упомянул, что многие дамы старше 70 лет, по его словам, свободно владеют зумерским сленгом, и "их нужно еще догнать".

