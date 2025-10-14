Шаляпин и четыре невесты: поклонники гадают, что он снова задумал

Певец Прохор Шаляпин сообщил поклонникам о своем участии в съемках нового фильма. Артист опубликовал фото со съемочной площадки в своем Telegram-канале, добавив лишь короткий комментарий:

"Сняли фильм", — написал исполнитель.

Шаляпин не раскрыл подробностей проекта, однако снимок вызвал бурное обсуждение в сети. На фото певец позирует в окружении четырех девушек в элегантных платьях белых и бежевых оттенков. Пользователи тут же принялись шутить, предполагая, что сюжет картины может быть "взрослым".

"Фильм интересный для взрослых. А где можно посмотреть?" — иронично поинтересовался один из комментаторов.

Реакция поклонников

Под публикацией артиста быстро появились десятки комментариев. Кто-то поздравил певца с новым опытом в кино, другие решили поддеть его за "слишком романтичный кадр". Сам Шаляпин не стал отвечать на шутки подписчиков, лишь добавил, что съемочный день был "очень насыщенным".

Недавний скандал

Напомним, в начале октября Прохор Шаляпин оказался в центре общественного внимания после участия в телепередаче "Дети против". Во время шоу один из мальчиков спросил певца, работал ли он грузчиком. Артист ответил в шутливой форме, что "уступил эту должность ему". После выхода выпуска в эфир на певца обрушилась волна критики — некоторые зрители посчитали, что он позволил себе насмешку над ребенком.

Шаляпин, в свою очередь, заявил, что не видит повода для извинений.

"Я пришёл на юмористическую передачу, где нужно было шутить", — пояснил певец.

Он подчеркнул, что вел себя максимально корректно и с уважением ко всем участникам программы. По словам артиста, многие зрители неправильно поняли контекст происходящего, а их реакция лишь подтверждает стереотип о "стыдности" рабочих профессий.

Новая страница в карьере

Для Шаляпина участие в кино стало новым этапом в творческой биографии. Несмотря на то, что певец не впервые появляется на экране, его роли ранее ограничивались телевизионными шоу и документальными проектами. Сейчас же поклонники надеются, что артист попробует себя в художественном кино.

Сам певец пока хранит интригу и не сообщает, когда выйдет фильм и в каком жанре он снят. Однако, судя по снимку, проект имеет атмосферу лёгкости и романтики. Возможно, речь идёт о музыкальной короткометражке или клипе с элементами игрового кино.

3 интересных факта о Прохоре Шаляпине

Артист начинал карьеру в телепроекте "Фабрика звёзд", где быстро стал любимцем публики. Помимо вокала, он обучался актёрскому мастерству и неоднократно участвовал в театральных постановках. Шаляпин активно ведет блог, где часто делится мыслями о шоу-бизнесе и отношениях с поклонниками.

Мифы и правда

Миф: Шаляпин окончательно ушел из музыки.

Правда: певец продолжает записывать песни и регулярно выступает, совмещая музыкальную и медийную деятельность.

Миф: все его проекты направлены только на провокацию.

Правда: многие инициативы артиста носят творческий характер — он экспериментирует с форматами и жанрами.