Национальный проект "Экологическое благополучие" будет представлен совету при президенте РФ до 1 сентября. Проект включает ключевые мероприятия по охране окружающей среды и рациональному природопользованию, направленные на достижение целей, установленных до 2030 года.
Подготовкой нацпроекта занимается Минприроды совместно с другими федеральными ведомствами и регионами. В совещаниях участвовали представители основных министерств и ведомств, включая Минприроды, Минсельхоз и другие, сообщает ТАСС.
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