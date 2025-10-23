Он снова копается в мозгах: автор "Клана Сопрано" берётся за самое страшное дело холодной войны
Дэвид Чейз, автор культового сериала "Клан Сопрано", возвращается к телевидению почти через два десятилетия после финала саги о семье мафиози. Новый проект мастера драматического жанра обещает быть не менее напряжённым — он посвятит его одной из самых мрачных страниц истории США.
Тайная программа и холодная война
Сериал под названием "Project: MKUltra" для канала HBO расскажет о засекреченной операции ЦРУ времён холодной войны. Эта программа, существование которой долго отрицалось, была направлена на изучение возможностей управления сознанием. Эксперименты, которые проводились в её рамках, выходили далеко за пределы этики: подопытным — зачастую неосведомлённым — давали психоактивные вещества, подвергали гипнозу и жестоким допросам.
Эти опыты должны были помочь американской разведке противостоять предполагаемым советским и китайским "технологиям промывания мозгов". Однако последствия программы оказались катастрофическими — многие участники испытаний погибли или остались психически травмированы.
Герой с темным прошлым
В центре повествования окажется Сидни Готлиб, химик и сотрудник ЦРУ, которого коллеги прозвали "Чёрным колдуном". Именно он курировал эксперименты с запрещёнными веществами. Готлиб интересен тем, что, работая на разведку, фактически стал невольным основателем контркультурного движения 1960-х.
Сценарий Чейза основан на книге журналиста Джона Лайзла "Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKUltra", где подробно описываются тайные эксперименты и судьбы их жертв.
Возвращение мастера
После финала "Клана Сопрано" в 2007 году Дэвид Чейз сосредоточился на кино. Он снял драму "Not Fade Away" и стал соавтором сценария приквела "Множественные святые Ньюарка". Несмотря на редкие появления в новостях, режиссёр продолжал сотрудничество с HBO — и теперь вновь объединяется с каналом через свою компанию Riverain Pictures.
Пока неизвестно, кто сыграет в новом триллере и когда он выйдет на экраны. Однако проект уже вызывает интерес в индустрии: сочетание документальной основы, шпионской интриги и авторского стиля Чейза обещает мощную драму на стыке истории и психологии.
Сравнение: прошлые и новые проекты Дэвида Чейза
|Проект
|Жанр
|Тема
|Год
|Формат
|"Клан Сопрано"
|Драма
|Мафиозная семья и кризис личности
|1999-2007
|Сериал
|"Not Fade Away"
|Музыкальная драма
|Рок-н-ролл и взросление
|2012
|Фильм
|"Множественные святые Ньюарка"
|Криминальная драма
|Приквел к "Сопрано"
|2021
|Фильм
|"Project: MKUltra"
|Исторический триллер
|Тайная программа ЦРУ
|В разработке
|Сериал
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: изображать события MKUltra исключительно как шпионский триллер.
-
Последствие: риск потерять документальную достоверность и эмоциональную глубину.
-
Альтернатива: сочетание фактов и личных драм участников, что придаст сериалу реализм уровня Chernobyl или Mindhunter.
А что если…
А что если Чейз покажет не только ужасы тайных экспериментов, но и моральные дилеммы их участников? Ведь в контексте холодной войны границы добра и зла были размыты — и именно это может сделать историю по-настоящему многослойной.
FAQ
Когда выйдет сериал "Project: MKUltra"?
Пока даты не объявлены. Производство находится на ранней стадии.
Кто сыграет главную роль?
Актёрский состав не раскрывается, но известно, что Чейз лично участвует в кастинге.
Насколько точно сериал передаст реальные события?
Основа — документальная книга Джона Лайзла, однако часть сюжетных линий будет художественной.
Мифы и правда
Миф: программа MKUltra — выдумка сценаристов.
Правда: эксперименты действительно проводились ЦРУ с 1953 по 1973 год, их подтверждают рассекреченные документы.
Миф: все испытания проходили на заключённых.
Правда: в экспериментах участвовали студенты, военные и даже пациенты психиатрических клиник.
Интересные факты
• Сценарий Чейза называют "самым мрачным проектом HBO после "Чернобыля"".
• Сидни Готлиб действительно считал себя "патриотом-экспериментатором" и жил на ферме, занимаясь экологическим земледелием.
