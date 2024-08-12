FT сообщает об отмене практически половины производственных проектов Байдена

По данным газеты Financial Times, почти 40% крупных проектов по производству в США, анонсированных в первый год после принятия реформ президента Джо Байдена, были либо отменены, либо приостановлены.

В 2022 году были приняты два закона — о снижении инфляции и о чипах и науке — предусматривавшие инвестиции в размере более 400 миллиардов долларов в экологичные технологии и производство полупроводников.

Однако, как отмечает Financial Times, проекты на общую сумму около 84 миллиардов долларов были либо отложены на срок от двух месяцев до нескольких лет, либо поставлены на неопределенный срок.

Газета приводит слова представителей компаний, которые объяснили пересмотр планов ухудшением рыночной конъюнктуры, замедлением спроса и недостаточной ясностью в политике в преддверии важных выборов.

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