Рост производства грузовых вагонов в России: выпуск увеличился на 24%, но спрос может снизиться к концу года

В первом полугодии выпуск грузовых вагонов в России увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом, составив 35, 4 тысячи единиц, согласно данным Объединения вагоностроителей. Наибольшие объемы производства демонстрируют полувагоны, в том числе модели с повышенной осевой нагрузкой, а также цистерны для нефтебензина и крытые вагоны. Ожидается, что к концу года общее количество выпущенных вагонов достигнет 68-70 тысяч, однако уже наблюдаются признаки снижения спроса из-за высоких цен и ставок лизинга.

Лидером по производству остается Объединенная вагонная компания с 9, 5 тысячи единиц, за ней следуют "РМ Рейл" и "Алтайвагон". Выросло производство полувагонов на 36%, в то время как выпуск хопперов увеличился на 8%. Также отмечен рост производства цистерн на 26%. Однако нехватка цистерн для сжиженного углеводородного газа и увеличение цен на новые вагоны создают сложности для операторов, что может привести к банкротствам или смене владельцев компаний в будущем.

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