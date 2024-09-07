Новое производство систем ABS и ESP в России: запуск в Самаре в 2024 году

В России планируют открыть новое производство местных систем ABS и ESP. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на ВЭФ-2024.

Заметим, что завод Bosch в Самаре был передан ФГУП "НАМИ" в 2023 году и теперь называется "НАМИ — инновационные компоненты".

По словам Алиханова, ФГУП "НАМИ" вместе с дочерней компанией "НАМИ — инновационные компоненты" активно работает над установкой оборудования для производства систем ABS и динамической стабилизации ESC. Также осуществляется сотрудничество с российскими производителями автомобилей для настройки программного обеспечения ABS и ESC в испытательном центре "НАМИ". Запуск производства автокомпонентов на самарском заводе планируется в ближайшие полгода.

В настоящее время только компания "ИТЭЛМА" занимается производством ABS и ESP для легковых автомобилей, осуществляя выпуск комплексов в Костроме и поставляя их на АВТОВАЗ.

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