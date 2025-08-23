Восточная Фландрия делает ставку на сою как альтернативу дорогим удобрениям
Бельгия предпринимает стратегические шаги по укреплению своей продовольственной безопасности, запуская масштабный проект по освоению выращивания соевых бобов. Как сообщают местные СМИ, инициатива реализуется в регионе Восточная Фландрия и направлена на сокращение зависимости от импортной продукции, прежде всего из Соединенных Штатов и стран Латинской Америки.
Ключевым преимуществом сои, согласно оценкам экспертов Фламандского института биотехнологий, является ее способность самостоятельно поглощать азот из атмосферы, что полностью исключает необходимость использования дорогостоящих и дефицитных азотных удобрений. Это особенно актуально на фоне введенных Евросоюзом пошлин на российские и белорусские удобрения и общей геополитической напряженности.
В настоящее время бельгийские ученые проводят интенсивные агрономические испытания, в рамках которых изучается устойчивость трехсот двадцати различных сортов сои к специфическим климатическим условиям королевства, включая риски поздних заморозков.
Несмотря на наличие скептических оценок относительно перспективности этой культуры для региона, авторы проекта проводят историческую параллель с кукурузой, которая всего полвека назад также считалась исключительно тропическим растением, но успешно акклиматизировалась.
Успешная реализация проекта позволит не только диверсифицировать источники поставок растительного белка, но и обеспечить большую продовольственную автономию в условиях меняющейся глобальной торговой политики, включая последние сделки между ЕС и США, отмечают эксперты.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru