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Производитель мясной продукции
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Интерфакс: Во Владимирской области запущен новый завод за 8,8 млрд руб. по производству мясной продукции "Стародворье" и "Вязанка"

Производитель мясной продукции "Стародворье" и "Вязанка" запустил новый завод

"Сегодня "Аби" завершает один из двух проектов, предусмотренных масштабной инвестиционной программой, на который было выделено 8,8 млрд рублей", — сказала генеральный директор компании Татьяна Трифонова в сообщении.

Она добавила, что "новые мощности укрепят лидерские позиции "Аби" в российских категориях и помогут увеличить экспорт продукции".

В 2021 году компания объявила о запуске крупного инвестиционного проекта "Развитие производственных мощностей "Аби". Проект включает строительство двух современных комплексов для производства колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и готовых продуктов. Это позволит увеличить объем выпускаемой продукции с 400 тыс. до 700 тыс. тонн в год и создать несколько тысяч новых рабочих мест.

За четыре года реализации проекта объем инвестиций составил 26 млрд рублей.

Компания "Аби" управляет тремя заводами в России и владеет брендами "Вязанка", "Горячая штучка", "Стародворье", "Баварушка", "Ядрёна копоть" и растительным брендом Foodgital. Продукция компании поставляется по всей России, а также в Абхазию, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Китай, Монголию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Узбекистан.

Фото: Wikimedia Commons/ Geograph Britain and Ireland, Graham Robson, (Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license.)

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