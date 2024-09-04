На фестивале ключевым событием будет музыкальный перфоманс на тему средневековой еврейской поэзии

В Екатеринбурге с 12 по 15 сентября пройдет девятый Фестиваль современной еврейской культуры, который представит уникальные события и премьеры. Одним из ключевых моментов фестиваля станет премьера спектакля "Осторожно, двери открываются" по произведению Носона Вершубского, режиссером которого является Антон Бутаков.

Спектакль рассказывает о соблюдении евреями традиций в советский период и является уникальным не только потому, что это новая пьеса, но и потому, что она открывает новое направление фестиваля - театральную платформу Руах. Роман сюжетно связан с советским периодом, когда евреям было опасно соблюдать свои традиции.

Кроме того, фестиваль представит музыкальный перформанс на тему средневековой еврейской поэзии. Для проекта строки еврейских поэтов средневековой Испании были переведены на русский и положены на музыку композитором Александром Жемчужниковым. Они будут исполнены в джазовой аранжировке.

Фестиваль также включает в себя концерты, лекции, мастер-классы, гастротуры и выставки. Одна из выставок будет представлена художником Ароном Зинштейном в "Ельцин Центре" и объединит три его выставки "Семейный альбом", "Библейские сюжеты" и "По Израилю".

После завершения фестиваля, в октябре, запланированы гастроли проекта в Перми и Тюмени. Фестиваль традиционно объединяет кино, изобразительное искусство, театр, музыку, лекции, экскурсии, мастер-классы и другие направления, связанные единым лейтмотивом еврейского мира.

Фестиваль современной еврейской культуры является важным событием в культурной жизни Екатеринбурга и предоставляет уникальную возможность познакомиться с еврейской культурой и традициями.

Фестиваль проходит при поддержке благотворительного фонда "Менора", который направлен на развитие и популяризацию еврейской культуры в России. Фонд организует различные культурные мероприятия, включая концерты, выставки, лекции и мастер-классы, с целью продвижения еврейской культуры и традиций.

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