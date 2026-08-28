Квартиры в рассрочку могут стать менее доступными: новое ограничение изменит правила для покупателей

Запрет на завышение цен в договорах рассрочки может спровоцировать падение темпов продаж в сегменте строящегося жилья, рассказал NewsInfo эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Специалист проанализировал инициативу Центробанка по регулированию альтернативных способов оплаты квартир на фоне сокращения программ господдержки.

Ранее сообщалось, что Центробанк предложил законодательно ограничить практику искусственного завышения цены квадратного метра при использовании рассрочки при покупке недвижимости.

Ракута отметил, что застройщики вынуждены активно развивать механизмы рассрочки из-за резкого снижения доли сделок по льготным программам. По словам эксперта, жесткое регулирование этого сектора в текущих условиях выглядит несвоевременным. Если бы ипотечные продукты с господдержкой функционировали в полном объеме, вмешательство в сегмент рассрочек было бы логичным, но сейчас рынок крайне зависим от гибких инструментов продаж.

Многие новостройки могут столкнуться с дефицитом покупателей, если девелоперов лишат возможности маневрировать стоимостью при предоставлении длительных отсрочек платежа.

"С учетом текущего рынка жестко регулировать такой инструмент, как рассрочка, я бы не стал. Сейчас это выглядит странно, и может отразиться на рынке новостроек. Продажи у застройщиков могут просесть", — рассказал Ракута.

Эксперт пояснил, что рассрочка является индивидуальным выбором клиента. Для покупателей, имеющих средства на депозитах, этот инструмент позволяет не изымать капитал сразу. В то же время существуют программы длительностью до семи лет, в которые девелоперы закладывают свои риски и издержки. В условиях, когда льготная ипотека становится труднодоступной, такие программы остаются едва ли не единственным способом реализации жилья для части населения.

Также специалист напомнил, что ценообразование на первичном рынке зависит не только от желания девелопера получить прибыль. В рамках проектного финансирования минимальную планку стоимости квадратного метра часто устанавливают кредитующие банки.

Из-за высоких ставок общие прогнозы рынка недвижимости остаются сдержанными, так как любое ограничение инструментов продаж бьет по финансовой устойчивости проектов. Сегодня грамотная ставка по ипотеке или удобный график платежей определяют ликвидность всего строящегося объекта.

"Застройщик закладывает свою комиссию на предоставление такой услуги, потому что несет определенные риски и издержки. Человек прекрасно понимает разницу между покупкой в ипотеку, за наличные и в рассрочку. Не знаю, насколько это правильно — ограничивать", — резюмировал эксперт.

Читайте также