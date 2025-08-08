Штрафы за сорняки на даче: как избежать наказания за нарушение правил ухода за участком

Владельцы дачных участков обязаны следить за состоянием своей земли и предотвращать рост сорняков, чтобы избежать штрафов. Как пояснила адвокат Ольга Гулимова, нарушение может привести не только к предупреждениям, но и к довольно серьезным штрафам.

Штрафы за сорняки

Не все растения на участке равны. За сорняки, которые превышают высоту забора, могут назначить штраф от 300 до 500 рублей. Но если на даче растет борщевик — штраф уже гораздо серьезнее, от 2 до 5 тысяч рублей. Местные власти могут установить правила для различных растений в зависимости от региона, но список распространенных "вредителей" включает мяту полевую, одуванчик, подсолнечник и овес пустой.

Заблокированные растения

Есть еще более строгие правила, касающиеся запрещенных растений. Некоторые из них могут вырасти сами собой, что тоже является поводом для штрафа. В конце лета полиция активно проверяет дачные участки, и если обнаруживает растения, относящиеся к запрещенным, выносится предписание об их уничтожении. Штраф за неисполнение может составлять от 3 до 5 тысяч рублей, и достаточно, чтобы хотя бы одно такое растение оказалось на участке.

Ответственность за культивирование

Культивирование наркотических растений также имеет серьезные последствия. Согласно ст. 231 УК РФ, выращивание таких растений может обернуться штрафом до 300 тысяч рублей или обязательными работами до 480 часов. В особо крупных случаях возможен срок лишения свободы до 8 лет.

Список запрещенных растений достаточно широк. Среди них не только конопля и опийный мак, но и такие растения, как:

Ипомея трехцветная

Кокаиновый куст

Мимоза хостилис

Роза гавайская

Эфедра и другие.

В этот список входят и грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин.