Прогулки на свежем воздухе: как выбрать лучшее время дня для улучшения здоровья

Мы все знаем, что физическая активность полезна для здоровья, помогает похудеть, укрепить сердце и снизить уровень тревожности. Но ученые утверждают, что не только сам факт прогулки, но и время, когда вы выходите на улицу, имеет решающее значение.

Почему утренние прогулки — это лучший выбор?

Как показали исследования, те, кто начинает день с прогулки, делают правильный выбор. Утренняя ходьба, особенно натощак, активизирует метаболизм и способствует сжиганию жиров в течение дня. Для людей с лишним весом утренние прогулки помогают выработать здоровый режим активности и положительно влияют на работу мозга.

Кроме того, утренний свет регулирует выработку мелатонина, гормона сна. Это значит, что ваш вечерний сон станет более глубоким, а утреннее пробуждение — легче, как указано в исследовании Nature.

Полезность послеобеденных прогулок

Послеобеденные прогулки также полезны для здоровья. Даже 10 минут ходьбы после еды помогают снизить уровень сахара в крови и могут снизить риск развития диабета второго типа. Дневная активность на свежем воздухе также положительно влияет на эмоциональный фон, улучшая настроение и снижая уровень стресса.

Вечерняя прогулка: расслабление и снятие напряжения

Если день был напряженным, вечерняя прогулка поможет расслабиться. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Stress and Health, ходьба снижает уровень кортизола — гормона стресса — и помогает разгрузить нервную систему. Умеренная физическая активность после ужина также способствует контролю уровня сахара и холестерина в крови.

Прогулки — всегда полезны!

Однако, независимо от времени дня, ученые уверяют, что прогулки полезны всегда. Главное — делать их регулярной привычкой и не забывать о движении. Ведь активность на свежем воздухе оказывает положительное влияние на все аспекты здоровья.