Воздух чище, тело бодрее: названо лучшее время для ежедневных прогулок

Лучше всего гулять после еды, утром и перед сном, считает тренер сборной России по легкой атлетике Сергей Клюгин. В комментарии NewsInfo специалист рассказал, какое время суток он считает оптимальным для прогулок и почему.

Тренер пояснил, что прогулки стоит делать регулярной частью дня, особенно после приема пищи. По его словам, движение в это время помогает организму включить обмен веществ и лучше усваивать еду. После еды достаточно пройти хотя бы километр, что занимает примерно двенадцать-пятнадцать минут в спокойном темпе.

"Лучше ходить после еды каждый раз хотя бы километр-два. Поели, прошлись. Тогда будет пища усваиваться и настроение будет. Весь обмен веществ сразу же включен, желудок будет не закрытый, циркулируют по всему организму все микроэлементы", — отметил Клюгин.

Он также добавил, что полезно выходить на прогулку и вечером.

Отдельно специалист выделил утренние прогулки с точки зрения качества воздуха. Он пояснил, что именно в это время на улице свежее, а потому двигательная активность особенно полезна.