Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ярославль церковь Ильи Пророка
Ярославль церковь Ильи Пророка
© commons.wikimedia.org by V.V.Sm. is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:10

Прогулка по замерзшему озеру и встреча с мифами: как Переславль-Залесский превращает зиму в сказку

Традиционные блюда и новогодняя атмосфера в ресторанах Калуги, Костромы и Твери — ТурПром

Новогодние каникулы — это отличный момент, чтобы отдохнуть и перезагрузиться, даже если у вас всего пару свободных дней. Не нужно ехать далеко — Турпром подготовил список оригинальных маршрутов по Подмосковью и соседним регионам, которые подарят массу положительных эмоций и помогут отвлечься от городской суеты.

Переславль-Залесский: в гости к Берендею

Первое место в нашем маршруте занимает Переславль-Залесский, старинный город с уникальной атмосферой. Здесь зимняя природа и история сливаются в одну неповторимую картину. Обязательно посетите интерактивный музей "Берендеево царство", где вас познакомят с мифическими существами и русскими традициями. В это сказочное место любят приезжать семьи с детьми. Также не упустите шанс прогуляться по замерзшему Плещееву озеру и покататься на коньках или лыжах.

Не забудьте пообедать в ресторане "Ботик Петра", где вас ждут блюда русской кухни с современным акцентом.

Кострома: в гости к Снегурочке

Следующая остановка — Кострома, известная как родина Снегурочки. В зимнее время этот город особенно наряден и праздничен. В Тереме Снегурочки вы встретите её и других сказочных персонажей, узнаете о русских новогодних традициях, примете участие в играх и угощениях.

Завершите прогулку по центру города и обязательно посетите Ипатьевский монастырь. Пообедать можно в ресторане "Славянский", где вам предложат традиционные блюда русской кухни.

Калуга: космические просторы

Для любителей космоса Калуга станет отличным выбором. Здесь расположен Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, где вы сможете увидеть космические аппараты и узнать о развитии космонавтики. Помимо музея, город радует старинными храмами и живописными парками.

Ресторан "Калужское тесто" предложит вам блюда русской и европейской кухни.

Тверь: зимние забавы на Волге

Тверь - ещё один красивый город на Волге, который зимой превращается в центр зимних развлечений. Прогуляйтесь по набережной Волги и посетите Императорский дворец. Здесь часто устраиваются катки и лыжные трассы. В ресторане "Penates" можно насладиться атмосферой и отличной кухней.

Ярославль: новогодняя атмосфера в старинном городе

Ярославль, часть знаменитого Золотого кольца, зимним вечером выглядит особенно волшебно. В городе обязательно стоит посетить Ярославский музей-заповедник и прогуляться по историческому центру, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На главной площади традиционно устанавливается большая новогодняя ёлка, а также проводятся праздничные мероприятия.

Пообедать можно в ресторане "Собрание", где вас ждут изысканные блюда.

Сергиев Посад: духовный центр России

Сергиев Посад известен своей Троице-Сергиевой Лаврой, важным духовным центром страны. Здесь стоит не только полюбоваться архитектурой, но и посетить музеи, расположенные на территории монастыря. Для легкого перекуса загляните в кафе "Встреча", где подают вкусные и простые блюда.

Полезные советы для путешественников

  • Проверьте прогноз погоды перед поездкой и оденьтесь по погоде.

  • Забронируйте гостиницу заранее.

  • Составьте маршрут и выберите достопримечательности, которые хотите посетить.

  • Узнайте о местных традициях, чтобы избежать неловких ситуаций.

  • Не забудьте взять с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть лучшие моменты.

  • Купите сувениры для себя и своих близких.

  • Будьте открыты новым впечатлениям!

Новогодние каникулы — отличная возможность провести время с семьей, отдыхая в живописных уголках Подмосковья и соседних областях. Путешествуйте с Турпромом и наслаждайтесь незабываемыми моментами!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Паландокен привлекает опытных лыжников длинными трассами и ночным катанием — Турпром вчера в 9:29
Курорты Турции в снежной ловушке: как массовый наплыв туристов меняет горнолыжный сезон

Турция предлагает отличные условия для горнолыжного отдыха с разнообразием трасс и доступными ценами. Откройте для себя лучшие курорты и наслаждайтесь зимним отдыхом на высшем уровне!

Читать полностью » Путешественники кладут AirTag в чемодан для отслеживания багажа — Тревел Тема вчера в 5:52
Перестал нервничать перед посадкой: эти мелочи экономят мне часы и спасают поездку

Соберите чемодан без стресса! 5 простых действий, чтобы избежать проблем в аэропорту и сделать ваше путешествие комфортным.

Читать полностью » Азорские острова предлагают пляжный отдых, вулканы и наблюдение за китами — соцсети вчера в 1:35
Девять островов посреди океана: почему Азоры меняют представление об отдыхе

Азорские острова — девять разных миров в Атлантике: вулканы, океан, киты и города с историей. Рассказываем, чем уникален каждый остров и зачем туда ехать.

Читать полностью » Набережная Коньяалты в Анталии осталась без освещения в туристический сезон — ТурПром 29.12.2025 в 20:38
Визитная карточка во тьме: что происходит с вечерней Анталией накануне праздников

Набережная Коньяалты в Анталии оказалась без освещения накануне Нового года. Туристы и жители требуют срочного решения проблемы.

Читать полностью » Шанлыурфа в Турции объединяет Балыклыгёль и пещеру Ибрагима в одном квартале — CNN Travel 29.12.2025 в 16:37
Приехала в Шанлыурфу и почувствовала, что легенды здесь живые: “Город пророков” удивил сразу

Откройте для себя Шанлыурфу, где древние легенды, мифы и религия тесно переплетены. Исследуйте священные места, полные историй и эмоций.

Читать полностью » Резкая смена климата ухудшает самочувствие в первые дни — инструктор Алешкин 29.12.2025 в 13:23
Приехали в жару — и стало плохо: почему организму нельзя приказывать привыкать быстрее

Резкая смена климата может испортить любое путешествие. Инструктор по выживанию объяснил, сколько времени нужно организму и каких ошибок стоит избегать.

Читать полностью » Пограничники Таиланда остановили сухопутный въезд россиян по безвизу — ТурПром 29.12.2025 в 13:15
Поехал через Лаос, как раньше, — но в Таиланд не пустили: новые правила стали сюрпризом

Таиланд ужесточил контроль на сухопутных границах: россияне всё чаще получают отказы во въезде по старым визовым схемам.

Читать полностью » Снегопады перегрузили дороги к горнолыжному курорту Улудаг — Турпром 29.12.2025 в 13:15
Думал, будет спокойно, но Улудаг завалило снегом: вот что увидел на подъезде

Обильные снегопады запустили активный горнолыжный сезон в Турции, но наплыв туристов уже привёл к пробкам и перегруженным трассам.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Женщинам рекомендовано пить не более 200 мл шампанского на праздник – Денисова
Мир
Российский посол подчеркнул важность поддержки русской общины в США – Дарчиев
Технологии
Проблемы с производительностью Windows 11 сдерживают её популярность – TechRadar
Происшествия
В Туапсе повреждены дома и порт после атаки беспилотников, два пострадавших – оперативный штаб
Мир
Тара Рид назвала Украину несостоявшимся государством и критиковала Зеленского – РИА Новости
Красота и здоровье
Безалкогольный глинтвейн улучшает микроциркуляцию крови – Тарасова
Авто и мото
Украшение автомобиля гирляндами может привести к лишению прав – юрист Рудакова
Общество
Заброшенные костры становятся основной причиной зимних лесных пожаров – Советников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet